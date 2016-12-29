Эксперимент: Запах "незамерзайки" может убить водителя

Большинство морозоустойчивых жидкостей, особенно купленных с рук, опасны для здоровья. В стеклоомывателях зачастую используют не изопропиловый, а метиловый спирт, который является страшным ядом. Такое спиртозамещение запрещено законом, и ни один производитель честно не признается, есть ли в составе его продукта метанол.

Корреспонденты РЕН ТВ провели эксперимент, взяли 5 разных видов незамерзающей жидкости, от самой дешевой до самой дорогой. При этом, приобрели они их в разных местах, на автомойке, в автомагазине, на трассе и автозаправочной станции.

Как показал эксперимент, самая дорогая жидкость, на которой указано минус 17, превращается в кисель уже при минус 14, а самая дешевая — на минус 30, начинает кристаллизовываться не дойдя и до минус 20. Удивительно, что лучше всех проявила себя незамерзайка, купленная на обочине, она выдерживает как минимум минус 25. Однако в образце с автомойки и в образце, который купили на трассе, изопропанола найдено не было, зато химики обнаружили концентрацию метанола.

Теперь понятно, почему эти незамерзайки показали лучшие результаты, метанол очень морозоустойчив и совсем не пахнет, в отличие от изопропилового спирта. Низкая цена контрафакта объясняется тем, что на пятилитровую канистру достаточно всего 200-300 грамм метанола. То есть, с большой долей вероятности, дешевая незамерзайка, которая будет хорошо держать холод и приятно пахнуть, окажется настоящей отравой.

Напомним, ранее вологодские депутаты предлагали приравнять незамерзайки, одеколоны и прочие спиртосодержащие жидкости к алкогольным напиткам и установить запрет на их продажу в ночное время. По данным законотворцев, от 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому назначению, а как "бюджетный" аналог алкоголя. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты становятся всё более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности (10-15 рублей за 100 мл).

Ранее от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске погибли 76 человек. Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. Исследования показали, что причиной гибели большинства людей после употребления спиртосодержащей жидкости стал метиловый спирт.

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