Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

По всему миру начались акции к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Здоровье

Первого декабря будет отмечаться Всемирный День борьбы со СПИДом. На этой фотографии Южно-корейские студенты выстраиваются в форме красной ленточки, универсальный символ осведомленности и поддержки для людей, живущих с ВИЧ. По случаю предстоящего дня борьбы со СПИДом студенты Сеула выпустили в небо воздушные шары.

Всемирный День борьбы со СПИДом
Фото: АР

Отметим, с 28 ноября по 4 декабря в столице России также проходит акция "Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции". Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, всю неделю в больницах и поликлиниках Москвы можно будет пройти бесплатное анонимное тестирование в кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции и получить консультации специалистов.

Напомним, впервые Всемирный День борьбы со СПИДом отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ.

Ежегодно отмечаемый День борьбы со СПИДом служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, которая продолжает распространяться по всем регионам мира. Эти организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ-инфекции и на организацию обучения и предоставления информации по вопросам, имеющим отношение к ВИЧ.

Сегодня во всем мире красная ленточка является символом солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ/СПИДа. Как символ своего участия в борьбе против СПИДа красную ленточку носят люди в Америке, Европе и во всем мире.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о повышенном уровне распространенности заболевания ВИЧ в десяти регионах России. "Есть десять регионов критических, на первом месте — это Свердловская область, Екатеринбург, который попадал в СМИ в последнее время", — заявила министр.

В разных странах эпидемия ВИЧ приобретает разную форму. По словам Скворцовой, ВИЧ по стране "выше в тех регионах, где проходят пути наркотрафика". 57% всех источников заражения ВИЧ — это инъекционный путь, как правило, у героиновых наркоманов, отметила министр.

Отметим, на конец 2015 года в России было зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных, и более 215 тысяч из них уже скончались. С начала 2015 года было зарегистрировано 93 тысячи случаев заражения ВИЧ.

В конце февраля текущего года вице-премьер Ольга Голодец заявила представителям СМИ, что на борьбу со СПИДом государство выделит 21,5 млрд рублей.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Как остановить эпидемию СПИДа в России?
Темы ВИЧ СПИД Корея здоровье
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Загадки старейшего города на Земле
Как отстоять права
Нужен ли Закон о гражданстве?
Советское наследие
"Рядом с Первым". Четверть века уникальной истории
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо
Elena Krotova(Facebook) Террористы подорвали личную охрану президента Филиппин
vkontakte_161973244 Экзамены в ГИБДД: Сюрпризы новых правил
ренат джабаров Украина стала пешкой в игре США с Россией
Georgy 14 Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Vik Ganz Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Alexandr Litvinov Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Ezra Zilberstein Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР
Алина Молянова Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Владимир Кажев Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?