По всему миру начались акции к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Первого декабря будет отмечаться Всемирный День борьбы со СПИДом. На этой фотографии Южно-корейские студенты выстраиваются в форме красной ленточки, универсальный символ осведомленности и поддержки для людей, живущих с ВИЧ. По случаю предстоящего дня борьбы со СПИДом студенты Сеула выпустили в небо воздушные шары.

Фото: АР

Отметим, с 28 ноября по 4 декабря в столице России также проходит акция "Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции". Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, всю неделю в больницах и поликлиниках Москвы можно будет пройти бесплатное анонимное тестирование в кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции и получить консультации специалистов.

Напомним, впервые Всемирный День борьбы со СПИДом отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ.

Ежегодно отмечаемый День борьбы со СПИДом служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, которая продолжает распространяться по всем регионам мира. Эти организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ-инфекции и на организацию обучения и предоставления информации по вопросам, имеющим отношение к ВИЧ.

Сегодня во всем мире красная ленточка является символом солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ/СПИДа. Как символ своего участия в борьбе против СПИДа красную ленточку носят люди в Америке, Европе и во всем мире.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о повышенном уровне распространенности заболевания ВИЧ в десяти регионах России. "Есть десять регионов критических, на первом месте — это Свердловская область, Екатеринбург, который попадал в СМИ в последнее время", — заявила министр.

В разных странах эпидемия ВИЧ приобретает разную форму. По словам Скворцовой, ВИЧ по стране "выше в тех регионах, где проходят пути наркотрафика". 57% всех источников заражения ВИЧ — это инъекционный путь, как правило, у героиновых наркоманов, отметила министр.

Отметим, на конец 2015 года в России было зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных, и более 215 тысяч из них уже скончались. С начала 2015 года было зарегистрировано 93 тысячи случаев заражения ВИЧ.

В конце февраля текущего года вице-премьер Ольга Голодец заявила представителям СМИ, что на борьбу со СПИДом государство выделит 21,5 млрд рублей.

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