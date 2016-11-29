Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Свердловске объявлено ЧП в связи с корью

Здоровье

С 30 ноября, по требованию регионального Роспотребнадзора, не  привитых против кори учителей и учащихся школ Свердловской области не будут допускать к занятиями, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 

356026.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

"С 30 ноября 2016 года вводится временный отказ в приеме учащихся в образовательные учреждения, в том числе в организации дополнительного образования, при отсутствии документально подтвержденного полного курса прививок против кори и не болевших корью. Сотрудники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, при отсутствии документально подтвержденной информации о наличии прививок против кори и не болевшие корью должны быть временно отстранены от работы", - пояснили в пресс-службе.

Запрет касается работников лечебно-профилактических организаций и оздоровительных учреждений. Как уточнили в свердловском Роспотребнадзоре, к практическим занятиям не будут допускать студентов медицинских, педагогических колледжей и вузов, если у них не будет справок о наличии прививок против кори.

Ограничения также наложены на проведение массовых мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях.

По последним данным, диагноз "корь" лабораторно подтвержден у у 43 жителей города, еще 18 человек находятся под подозрением. Это подтвердил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В Екатеринбурге разработан комплекс мер, направленный на предотвращение эпидемической заболеваемости населения. В настоящее время в Свердловской области продолжается иммунизация непривитых, однократно привитых и не болевших детей, взрослых до 35 лет, населения до 55 лет, входящего в группы риска - работников торговли, транспорта, коммунальной сферы, а также работников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от возраста.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в прошлом году вспышка кори, которая была зафиксирована в "Диснейленде" во Флориде, вызвала панику среди жителей Соединенных штатов. А все дело в том, что  обязательная вакцинация против этого заболевания существует только в двух штатах США. в остальных штатах практически никто прививок не делает. Получается, что Америку может убить простая корь. Подробнее об этом - в материале "Америку может убить обычная корь" 

То есть, весь вопрос опять упирается в вакцинацию, вокруг которой в последние годы идут нешуточные битвы. СМИ любят писать о случаях, связанных с прививками, часто не разбираясь в деталях, да и интернет кишит публикациями, посвященными вреду вакцинации. Неудивительно, что все большее число родителей отказываются делать прививки детям. Где же правда, а где ложь и домыслы?

В условиях современной цивилизации уже нет страха перед смертельными опасностями прошлых веков.

Прежде всего, эта беспечность касается сферы здравоохранения. После того, как Луи Пастер в 1881 году разработал вакцины от сибирской язвы, холеры и бешенства, а Александр Флеминг спустя 30 лет открыл пенициллин, ужас перед неизлечимыми заболеваниями отступил, а детская смертность перестала свирепствовать в большинстве стран. Резко возросла продолжительность жизни.

Смертельные болезни, уничтожавшие прежде целые города, отступили благодаря массовой вакцинации и улучшению санитарных условий. Правда, периодически наблюдаются вспышки заражения вирусом гриппа, принадлежащего к группе вирусов печально известной "испанки" - H1N1.

Россия на данный момент удерживает двадцатую позицию в мире по уровню вакцинации населения. Мы уже забыли, как выглядят умирающие от коклюша, столбняка и полиомиелита дети, и на почве этого счастливого забвения постепенно нарастает популярность антипрививочного движения, представители которого усматривают в возможных побочных последствиях от введения вакцин большую опасность, нежели в самих заболеваниях.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru  "Отказ от прививок: Осторожность или бред?"

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы корь Екатеринбург Свердловская область
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Загадки старейшего города на Земле
Как отстоять права
Нужен ли Закон о гражданстве?
Советское наследие
"Рядом с Первым". Четверть века уникальной истории
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо
Elena Krotova(Facebook) Террористы подорвали личную охрану президента Филиппин
vkontakte_161973244 Экзамены в ГИБДД: Сюрпризы новых правил
ренат джабаров Украина стала пешкой в игре США с Россией
Georgy 14 Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Vik Ganz Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Alexandr Litvinov Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Ezra Zilberstein Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР
Алина Молянова Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Владимир Кажев Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?