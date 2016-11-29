В Свердловске объявлено ЧП в связи с корью

С 30 ноября, по требованию регионального Роспотребнадзора, не привитых против кори учителей и учащихся школ Свердловской области не будут допускать к занятиями, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"С 30 ноября 2016 года вводится временный отказ в приеме учащихся в образовательные учреждения, в том числе в организации дополнительного образования, при отсутствии документально подтвержденного полного курса прививок против кори и не болевших корью. Сотрудники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, при отсутствии документально подтвержденной информации о наличии прививок против кори и не болевшие корью должны быть временно отстранены от работы", - пояснили в пресс-службе.

Запрет касается работников лечебно-профилактических организаций и оздоровительных учреждений. Как уточнили в свердловском Роспотребнадзоре, к практическим занятиям не будут допускать студентов медицинских, педагогических колледжей и вузов, если у них не будет справок о наличии прививок против кори.

Ограничения также наложены на проведение массовых мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях.

По последним данным, диагноз "корь" лабораторно подтвержден у у 43 жителей города, еще 18 человек находятся под подозрением. Это подтвердил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В Екатеринбурге разработан комплекс мер, направленный на предотвращение эпидемической заболеваемости населения. В настоящее время в Свердловской области продолжается иммунизация непривитых, однократно привитых и не болевших детей, взрослых до 35 лет, населения до 55 лет, входящего в группы риска - работников торговли, транспорта, коммунальной сферы, а также работников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от возраста.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в прошлом году вспышка кори, которая была зафиксирована в "Диснейленде" во Флориде, вызвала панику среди жителей Соединенных штатов. А все дело в том, что обязательная вакцинация против этого заболевания существует только в двух штатах США. в остальных штатах практически никто прививок не делает. Получается, что Америку может убить простая корь. Подробнее об этом - в материале "Америку может убить обычная корь"

То есть, весь вопрос опять упирается в вакцинацию, вокруг которой в последние годы идут нешуточные битвы. СМИ любят писать о случаях, связанных с прививками, часто не разбираясь в деталях, да и интернет кишит публикациями, посвященными вреду вакцинации. Неудивительно, что все большее число родителей отказываются делать прививки детям. Где же правда, а где ложь и домыслы?

В условиях современной цивилизации уже нет страха перед смертельными опасностями прошлых веков.

Прежде всего, эта беспечность касается сферы здравоохранения. После того, как Луи Пастер в 1881 году разработал вакцины от сибирской язвы, холеры и бешенства, а Александр Флеминг спустя 30 лет открыл пенициллин, ужас перед неизлечимыми заболеваниями отступил, а детская смертность перестала свирепствовать в большинстве стран. Резко возросла продолжительность жизни.

Смертельные болезни, уничтожавшие прежде целые города, отступили благодаря массовой вакцинации и улучшению санитарных условий. Правда, периодически наблюдаются вспышки заражения вирусом гриппа, принадлежащего к группе вирусов печально известной "испанки" - H1N1.

Россия на данный момент удерживает двадцатую позицию в мире по уровню вакцинации населения. Мы уже забыли, как выглядят умирающие от коклюша, столбняка и полиомиелита дети, и на почве этого счастливого забвения постепенно нарастает популярность антипрививочного движения, представители которого усматривают в возможных побочных последствиях от введения вакцин большую опасность, нежели в самих заболеваниях.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru "Отказ от прививок: Осторожность или бред?"