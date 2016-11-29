Ученые раскрыли тайну алкоголизма

Исследователи из США обнаружили ген KLB, который является главным регулятором алкогольного "аппетита". Это участок ДНК определяет, как много человек может выпить и как часто ему хочется это сделать.

Отметим, в прошлом году биологи нашли в печени гормон FGF21, управляющий нашей тягой к сладкому. Доктор Стивен Кливер из университета Техаса в Далласе и его коллеги предположили, что схожим образом данное вещество может влиять и на склонность к алкоголю.

Исследователи сопоставили мелкие мутации в генах (связанных с FGF 21) у более чем ста тысяч людей, и то, как много пили эти люди. В итоге оказалось, что сразу несколько "точечных" мутаций в гене KLB связаны с заметными "сдвигами" в алкогольных привычках.

Стимуляция активности гена KLB может быть использована как способ лечения алкоголизма. Правда, для этого необходимо провести много дополнительных исследований, ведь с болезнями зависимости специалисты связывают достаточно много участков ДНК.

По словам ученых, "отключив" KLB в ДНК нескольких мышей и проследив за их поведением. Подопытные грызуны заметно чаще и охотнее прикладывались к алкоголю и предпочитали более крепкие напитки, чем их сородичи из контрольной группы. Интересно, что мыши с отключенным геном вели себя совершенно так же, как и их "нормальные" сородичи, за исключением тяги к спиртному.

Ранее группа американских ученых пришла к выводу, что алкоголизм можно излечить навсегда. По мнению исследователей, зависимость от алкоголя формируют определенные клетки мозга. Эти нейроны были блокированы с помощью специального соединения.

Как пишут Известия, у мышей после такой блокады пропадало влечение к алкоголю, при этом на другие пристрастия это не влияло. Например, они не перестали любить сладкую воду.

Ранее исследователи заявили о прогрессе в области установления способов борьбы с алкоголизмом и ожирением. Гормон, регулирующий эти вредные привычки, присутствует в организме человека.

Ученые из Университета Айовы первый эксперимент провели на мышах, обусловливая это схожестью процессов, происходящих внутри нас. Гормональный компонент FGF21, то есть фактор роста фибробластов воздействует на мозговую активность и снижает тягу к потреблению простых сахаров.

Он оказался единственным из гормонов, отвечающих за возникновение аппетита, который можно "заблокировать", тем самым ограничивая тягу ко вредным веществам. Те мыши, у которых происходила мутация этого компонента, предпочитали больше сладкой пищи, а обычные — наоборот.

Теперь они пытаются установить, какие нервные пути задействованы в процессе регуляции данного элемента. Исследователи подчеркнули, что FGF21 снижает интерес организма к алкоголю, который также содержит переработанный и ферментированный сахар. Результаты изыскания опубликовал журнал Cell Metabolism.

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