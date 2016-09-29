Ученые: При малоподвижном образе жизни можно сохранить здоровье

Британcкие ученые успешно разработали метод, позволяющий человеку с малоподвижным образом жизни сохранять своё здоровье.

источник Pravda.Ru

Как пишет therussiantimes.com, люди могут обходиться и без регулярной физкультуры. Эксперты из Великобритании предложили новую методику, которая дает возможность избежать множества негативных последствий для общего состояния здоровья, возникающих по причине малоподвижного образа жизни.

Специалисты рекомендуют вставать каждые 30-40 минут, чтобы выполнить несложные упражнения. По словам экспертов, "самая обычная 10-минутная разминка, как мы выяснили, действительно способна предотвращать огромное множество сложнейших заболеваний, которым подвержены, прежде всего, сотрудники офисов".

При этом они отметили, что пренебрежение этим советом практически не оставляет шансов людям, ведущим сидячий образ жизни, так как они элементарно не располагают никакими другими способами минимизировать негативные последствия для своего здоровья.

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