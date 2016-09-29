Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: При малоподвижном образе жизни можно сохранить здоровье

Здоровье

Британcкие ученые успешно разработали метод, позволяющий человеку с малоподвижным образом жизни сохранять своё здоровье.

Ученые помогут людям сохранить здоровье
источник Pravda.Ru

Как пишет therussiantimes.com,  люди могут обходиться и без регулярной физкультуры. Эксперты из Великобритании предложили новую методику, которая дает возможность избежать множества негативных последствий для общего состояния здоровья, возникающих по причине малоподвижного образа жизни.

Специалисты рекомендуют вставать каждые 30-40 минут, чтобы выполнить несложные упражнения. По словам экспертов, "самая обычная 10-минутная разминка, как мы выяснили, действительно способна предотвращать огромное множество сложнейших заболеваний, которым подвержены, прежде всего, сотрудники офисов".

При этом они отметили, что пренебрежение этим советом практически не оставляет шансов людям, ведущим сидячий образ жизни, так как они элементарно не располагают никакими другими способами минимизировать негативные последствия для своего здоровья. 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы ученые здоровье образ жизни
Комментарии
Почему мы так любим похие новости
Здоровье
Почему мы так любим похие новости
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
поучительно
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Драматический
"Двенадцатая ночь" на белорусской сцене
Экспертное мнение
Страны демократии экспортируют геноцид
Регуляторы
Малого бизнеса становится все меньше
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая сегодня на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ближний Восток
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Происшествия
Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович Вячеслав Шпаковский Авиапушка для Т-50 – само совершенство Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Крокодиловы слезы: США подавились Сирией Любовь Люлько
Комментарии
Roman Braun В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Alexander Matsaylo Митинг в Москве прошел без инцидентов
Райдер Черный Два взгляда на проблему бэби-боксов: Вред или польза?
strateg s Страны демократии экспортируют геноцид
Е. Ст. Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Петро Гресько(vkontakte) США: Россия лишь разжигает конфликт в Сирии
strateg s Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Виктор Ревин Боевики "Джебхат ан-Нусры" получают ракеты напрямую из США
Георгий Садовников "Бесспорный виновный в деле о крушении "Боинг" есть - это Украина"
Oleg Seleznev Катастрофа MH-17: Компенсацию за "Боинг" обязана выплатить Украина
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?