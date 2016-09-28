Ученые: Женщины страдают от болей чаще мужчин

Исследователи из Стенфордского университета пришли к выводу, что женщины гораздо чаще мужчин страдают от различных болей.

Ученые пришли к выводу, что даже однотипные боли женщины чувствуют острее, чем представители сильного пола.

Как пишет Информинг, специалисты провели исследование, в котором приняли участие 72000 человек обоих полов. Ученые оценивали уровень боли по 10-бальной шкале. Разница в ощущении боли у мужчин и женщин составила 1 балл.

При этом мужчины при одинаковых симптомах заболевания, описывали свое состояние, как менее тяжелое, а женщины чувствовали боль гораздо сильнее, несмотря на ее происхождение.

Как говорят ученые, в данном случае не имеет значения болевой порог, тут все дело в восприимчивости к обезболивающим препаратам.Иначе говоря, мужской организм реагирует на лекарства от боли лучше женского.

Читайте последние новости Pravda.ru на сегодня