Исследователи из Стенфордского университета пришли к выводу, что женщины гораздо чаще мужчин страдают от различных болей.
Ученые пришли к выводу, что даже однотипные боли женщины чувствуют острее, чем представители сильного пола.
Как пишет Информинг, специалисты провели исследование, в котором приняли участие 72000 человек обоих полов. Ученые оценивали уровень боли по 10-бальной шкале. Разница в ощущении боли у мужчин и женщин составила 1 балл.
При этом мужчины при одинаковых симптомах заболевания, описывали свое состояние, как менее тяжелое, а женщины чувствовали боль гораздо сильнее, несмотря на ее происхождение.
Как говорят ученые, в данном случае не имеет значения болевой порог, тут все дело в восприимчивости к обезболивающим препаратам.Иначе говоря, мужской организм реагирует на лекарства от боли лучше женского.
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