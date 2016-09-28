Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: Женщины страдают от болей чаще мужчин

Здоровье

Исследователи из Стенфордского университета пришли к выводу, что женщины гораздо чаще мужчин страдают от различных болей.

Ученые пришли к выводу, что даже однотипные боли женщины чувствуют острее, чем представители сильного пола.

Как пишет Информинг, специалисты провели исследование, в котором приняли участие 72000 человек обоих полов. Ученые оценивали уровень боли по 10-бальной шкале. Разница в ощущении боли у мужчин и женщин составила 1 балл.

При этом мужчины при одинаковых симптомах заболевания, описывали свое состояние, как менее тяжелое, а женщины чувствовали боль гораздо сильнее, несмотря на ее происхождение.

Как говорят ученые, в данном случае не имеет значения болевой порог, тут все дело в восприимчивости к обезболивающим препаратам.Иначе говоря, мужской организм реагирует на лекарства от боли лучше женского.

Читайте последние новости Pravda.ru на сегодня

Темы боль женщина ощущение
Комментарии
Почему мы так любим похие новости
Здоровье
Почему мы так любим похие новости
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
поучительно
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
Многие женские проблемы решит… прическа
Красота
Многие женские проблемы решит… прическа
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Незалежную превращают в полицейское государство
Воспитание
Искусство скандала: Так ли интересна выставка Стерджеса?
Законодательство
Как разбогатеть к пенсии?
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Bloomberg: Украина стала государством-банкротом, управляемым ворами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Прибалтика
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая сегодня на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Klmuf Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ближний Восток
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Происшествия
Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Юрий Носовский Незалежную превращают в полицейское государство Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Баня-Лука бросила вызов Вашингтону Любовь Люлько
Комментарии
Демосфен Блэк The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
AndrePavlo The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Саныч Сан США заявили о возможности новых экономических санкций против России
Саныч Сан АПЛ "Юрий Долгорукий" выполнил успешный запуск ракет "Булава"
Сергей Бубнов(vkontakte) "Вояджер" уперся в небесную твердь?
Сергей Астафьев(Facebook) Невостребованные профессии: Каждый третий молодой специалист - безработный
Сергей Астафьев(Facebook) Киев взял в заложники семью сотрудника Народной милиции ЛНР
Сергей Астафьев(Facebook) Мэр литовского Шяуляя сносит памятник советским воинам из-за "непривлекательности"
Сергей Астафьев(Facebook) Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Лаврентий Павлович Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?