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Учёные: Глаза могут рассказать о болезнях человека

Здоровье

Глаза — один из самых сложных и самых загадочных органов человеческого тела. В литературе их часто называют "зеркалом души", но они же могут стать и зеркалом тех болезней, что явно и еще скрыто развиваются в нашем организме.

Учёные: Глаза могут рассказать о болезнях человека

Так, размытость зрения может являться следствием недостаточного притока крови к глазным яблокам и мозгу, что служит первой причиной для инсульта.

По мнению специалистов, глазная выпуклость говорит о том, что щитовидная железа человека работает неправильно. К этому симптому могут могут также добавиться расстройство желудка и систематическое снижение веса. Как пишет газета "Век", нормализовать деятельность щитовидной железы можно при помощи медикаментозного лечения или хирургического вмешательства.

Приспущенные веки могут предупредить о проблемах с иммунной системой и ослаблением мышц. А пелена перед глазами, а также проблемы со зрением в темное время суток могут развиться на фоне диабета. Если симптомы запустить, может развиться диабетическая ретинопатия — разрывы мелких сосудов в глазах.

Возникновение мутного кольца вокруг роговицы глаза до 40 лет свидетельствует о высоком уровне холестерина в крови, а пожелтение белков глаз говорит о проблемах с печенью.

Подергивание глаза говорит о проблемах с нервной системой, что также следовало бы обследовать у врача, не дожидаясь осложнений. Такой симптом, по мнению медиков, может возникнуть от стресса. Если ему сопутствуют заикание, энурез или трудности при ходьбе, это может быть рассеянный склероз.

Кроме того, сильно опухающие верхние веки могут говорить о начавшемся камнеобразовании в желчном пузыре. Слезящиеся глазные яблоки вкупе с покраснением сосудов роговицы — свидетельство развивающейся глаукомы. Если на глазах регулярно появляется белый слизистый налет, стоит провериться у офтальмолога на предмет катаракты.

Маленькие темные пятнышки под глазами должны насторожить вас по поводу образования камней в почках. Ячмень на глазу может говорить либо о занесенной инфекции, либо заставить ограничить вас потребление жирной пищи (особенно, свинины), которая затрудняет работу печени и желчного пузыря.

Если кожа под глазами приобрела фиолетовый или коричневый оттенок, — это сигнал проверить почки, уровень глюкозы в крови, щитовидную железу и сердечно-сосудистую систему. Где-то случилась беда. Частое моргание может служить признаком не только неуверенности в себе, но и заболеваний нервной системы и печени.

Если же посмотреть на внутреннюю поверхность век, то у здорового человека она должна быть ровного розового цвета. В случае, если цвет стал выраженно красным, то это говорит о нарушении кровообращения, расстройстве пищеварительной системы или проблемах в половой сфере.

О нарушении кровообращения сигнализирует и белый цвет внутренней поверхности века. Скорее всего, речь идет о железодефицитной анемии и недостатке гемоглобина в крови.

Красно-желтый оттенок говорит о расстройстве работы почек, печени, селезенки, поджелудочной железы или сердца. Так что, советуем следить за своими глазами, и они вовремя предостерегут вас от крупных неприятностей со здоровьем.

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