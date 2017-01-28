Ученые: В будущем правильное питание заменит антибиотики

Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии доказали, что хорошее питание во время болезни может реально ускорить выздоровление.

Фото: АР

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах и выяснили, что качественная еда мешает развитию инфекции в организме, при этом во время болезни она способна ускорить процесс выздоровления. Как пишет издание planet-today.ru, ученые ввели мышам бактерии Сальмонеллы, что вызвало у них потерю аппетита, и болезнь быстро распространилась на другие части тела.

Однако мыши, которые продолжали принимать пишу, прожили дольше, чем те, которые ничего не ели. Дополнительное питание повысило иммунитет, бактерии не распространялись по всему организму, когда мыши были хорошо накормлены, что позволило им оставаться здоровыми.

По мнению ученых, правильное питание станет альтернативой антибиотикам, в частности, употребление качественной еды поможет при проблемах с обменом веществ.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что анализ ДНК бактерий, живущих на коже и в кишечнике человека, помог ученым выделить два мощных антибиотика — гумимицин, А и гумимицин В, которые способны бороться с неуязвимыми "супербактериями".

Как пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology, данные антибиотики могут работать в качестве своеобразного "усилителя" для других лекарств.

"Их действие на цепочки синтеза жизненно важных веществ в микробах можно сравнить с тем, как если бы вы взяли шланг и пережали его в двух местах. Ни первое, ни второе пережатие не могут полностью остановить поток воды сами по себе, однако их комбинация постепенно останавливает поток", — рассказывает Шон Бреди из университета Рокфеллеров (США).

Проблемой устойчивости к антибиотикам во всем мире занимаются передовые научные центры. Однако разработка нового антибиотика стоит от 800 миллионов до миллиарда долларов, и уходит на это обычно 8-10 лет. Американским ученым удалось заметно удешевить и убыстрить этот процесс, разработав необычную методику компьютерного анализа генов.

Проанализировав тысячи геномов бактерий, живущих в нашем организме, ученые выделили шесть десятков генов, "прочтение" которых должно заставлять клетку синтезировать молекулы, похожих на антибиотики. Оказалось, два из них, получившие имена гумимицин, А и гумимицин В, были особенно эффективны в борьбе против бактерий, уничтожая не только "обычные" штаммы стафилококка, стрептококка и кишечной палочки, но и их версии, стойкие к действию обычных антибиотиков. Исследовали провели эксперимент, заразив несколько мышей смертельной дозой стафилококка, и грызуны, которые получали порции лекарства на базе гумимицинов и традиционных антибиотиков, успешно пережили инфекцию.

По словам ученых, интересным является и то, что бактерии родококки, в которых были найдены эти вещества, в естественных условиях "скрывают" их и не синтезируют данные антибиотики при их выращивании в пробирке.

Отметим, антибиотики нужны при бактериальных инфекциях. Не обойтись без них при заболеваниях ЛОР-органов: отите, ангине, гайморите. Бактериальная инфекция вероятна, если болит ухо, из уха или из глаз есть выделения. Обычно бактериями вызывается воспаление легких — пневмония. При ее развитии температура не снижается сама по себе, а держится выше 38°С в течение трех дней и более. Могут быть одышка, боли в грудной клетке.

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