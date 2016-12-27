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Источник Правда.Ру

Носителей ВИЧ-инфекции хотят заставить лечиться

Здоровье

Законопроект, в соответствии с которым состоящие на диспансерном  учете носителей ВИЧ-инфекции будут обязаны проходить лечение, внесли в Госдуму депутаты с Алтая.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Действующий сейчас закон допускает лечение таких больных только по их собственному согласи.

"ВИЧ-инфицированные лица, состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в лечении, обязаны своевременно проходить обследование в медицинской организации по месту наблюдения и при необходимости получать препараты дня лечения", - говорится в тексте законопроекта.

Также законопроект предусматривает, что ВИЧ-инфицированные лица, неоднократно нарушающие санитарно- противоэпидемический режим, а также уклоняющиеся от обследования и лечения, будут госпитализированы в медицинские организации на основании решений суда.

Помимо этого законопроектом вводятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ "в части регулирования механизма исполнения норм, предусматривающих обязательное диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных больных".

 Напомним, как сообщала Правда.Ру, Повышенный уровень распространенности заболевания ВИЧ фиксируется в десяти регионах России. На первом месте - Свердловская область.

В разных странах эпидемия ВИЧ приобретает разную форму. По словам главы Минздрава России Вероники Скворцовой, ВИЧ по стране "выше в тех регионах, где проходят пути наркотрафика". 57% всех источников заражения ВИЧ - это инъекционный путь, как правило, у героиновых наркоманов, отметила министр.

Как отметил ранее в интервью Pravda. Ru  замдиректора Центрального института эпидемиологии, директор Федерального центра про профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский, в 2015 году в РФ было зарегистрировано 120 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Это пугающая цифра. В 2015 году умерли 30 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян.

Вадим Покровский отметил важную роль антиретровирусных препаратов в борьбе против СПИДа. Если больные их принимают своевременно и в нужном количестве, то они становятся незаразными и могут жить до глубокой старости.

"Если будущая мать принимает лекарства, то вирус не сможет перейти к ее ребенку. То же самое происходит и в отношении других путей передачи. Если человек принимает антиретровирусные препараты, то он становится намного менее заразным для своих половых партнеров. Абсолютной гарантии, что он не передаст вирус, мы не даем, потому что человек может принять лекарство неправильно, не вовремя, или у него может развиться устойчивость вируса к данному лекарству. Тем не менее, прием препаратов, конечно, значительно снижает риск распространения ВИЧ. Более того, сейчас за рубежом рекомендуют, если супруг инфицирован вирусом иммунодефицита, принимать лекарство обоим половым партнерам. Тогда можно даже обходиться без презервативов", - рассказал эксперт.

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Темы Госдума ВИЧ-инфекция законопроект
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