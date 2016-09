От камней в почках избавят... "русские горки"

Популярный аттракцион "Американские горки"(в англоязычных странах его называют "Русскими горками") может использоваться в качестве средства лечения камней в почках.

Ученые из Университета штата Мичиган выяснили, что катание на американских горках умеренной сложности помогает стимулировать выход небольших камней в почках более чем в 60% случаев. Исследование опубликовано в журнале The Journal of the American Osteopathic Association.

Исследователи проверили данную методику после того, как стало известно, что страдавший от мочекаменной болезни пациент после каждого заезда на американских горках в "Диснейленде" штата Флорида избавлялся от очередного камня.

Ученые использовали 3D-принтер для создания анатомической модели человека с тремя камнями в почках разного размера, которую поместили на переднее сидение аттракциона. Эксперимент показал, что катание на переднем сидении позволяет на 16% увеличить шансы на выход камня, а поездка на заднем сидении поезда повышает эту вероятность на 63%.

Напомним, выход камня еще до того, как он полностью закроет мочеточник, может предотвратить экстренную госпитализацию и хирургические операции. Камни в почках могут возникать у людей всех возрастов, но наиболее часто они наблюдаются в промежутке от 30 до 60 лет.

Провоцирует засорение почек и появление в них камней недостаточное количество жидкости в день. Также потребление слишком соленых блюд и фаст-фуда, отсрочка мочеиспускания, чрезмерное потребление сладкого и мясных блюд, приготовленных посредством жарки, во фритюре или с обилием масла.

