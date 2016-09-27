Ученые из Европейского сообщества, занимающиеся изучением состояния здоровья органов дыхания, провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что жизнь с животными положительно влияет на здоровье людей.
В исследовании принимало участие десять тысяч человек в возрасте от 26 до 54 лет из 14 разных государств Европы. Оказалось, что люди, которые выросли на ферме, чувствовали себя гораздо лучше тех, кто вырос в городе. Среди участников, которые провели детство с животными на 57% было меньше аллергиков. Астматики среди таких людей также встречались намного реже.
По словам исследователей, дети с малого возраста привыкали к бактериям животных, организм закалялся в подобных условиях и, соответственно, усиливался иммунитет, повышалась защита от различных аллергенов. Поэтому здоровье тех, кто вырос в селе, оказалось гораздо крепче.
Ранее учёные из Волгоградского государственного университета провели исследование, доказывающее, что кошачье урчание нормализует сердечный ритм и давление. Результаты эксперимента, в котором приняли участие 25 студентов, опубликованы в Life.
По данным ученых, кошки могут лечить людей от многих заболеваний. Животные обладают разными видами урчания, которые могут помочь при том или ином заболевании. Частота звука при урчании может колебаться в пределах от 25 до 150 Гц.
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