Роспотребнадзор поддержал предложение запретить кальяны

Роспотребнадзор согласен с идеей введения ограничения на курение электронных сигарет и кальянов. Ведомство поддерживает законопроект, который направлен на то, чтобы распространить действующие ограничения на курение на использование электронных сигарет. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

источник Pravda.Ru

В ведомстве сетуют, что после принятия антитабачных законов электронные сигареты стали очень популярны, поэтому и нужно распространить на них ограничения, передает РГ.

Ранее ученые Британского кардиологического фонда выяснили, что курение кальяна по сути аналогично внутривенному введению сигарет. Российские коллеги согласны, что кальян вреден, но справедливости ради отмечают, что информации о его воздействии пока недостаточно.

Не так давно против кальяна высказывался доктор медицинских наук, экс-главы Роспотребнадзора РФ, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

"Риск онкологических заболеваний, во-вторых, они не поддаются гигиенической обработке, что вызывает инфекционные заболевания. Учитывая, что там используются всякого рода смеси, это еще и употребление наркотиков почти легализованное", - сказал Онищенко.

Напомним, Минздрав подготовил антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

Ведомство пошло еще дальше и предложило предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Правда, в Минюсте сказали, что запрет на продажу сигарет гражданам, которые родились после 2015 года, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, а часть, касающаяся новых прав работодателей в отношении курильщиков - Трудовому.

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