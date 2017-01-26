Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Полный запрет курения: Молодым россиянам сигарета ни к чему

Здоровье

Большинство россиян выступают за предложение Минздрава полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

358730.jpeg
источник Pravda.Ru

К слову, идею поддерживают даже курильщики — примерно 60% опрошенных. Против высказались 36% респондентов. Однако в минюсте заявляют, что это противоречит основным российским законам. Там отметили, что запрет на продажу сигарет гражданам, которые родились после 2014 года, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.

Действительно, это выглядит как дискриминационная мера. Но и ситуация, когда государство выделяет значительные средства на систему здравоохранения, а тем временем граждане принимают отравляющие вещества, просто потому что считают это традицией, тоже является довольно абсурдной.

Не слишком ли радикальные меры предлагает минздрав, Pravda.Ru спросила у профессора, доктора медицинских наук, руководителя ФГУ "ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова" минздравсоцразвития России, члена-корреспондента РАМН Сергея Готье.

— Нужно ли так усердно бороться с курением?

— Бороться надо было значительно раньше. И, конечно, нужно, почему нет. Курение — это совершенно однозначное токсическое воздействие на организм с системным повреждением всех органов.

На каждого курение действует по-своему. Один может курить 70 лет, и ему ничего не будет, а другой "сгорает" через 20. Это дурная привычка, от которой нужно освобождаться. Человек не приспособлен для этого. Ведь изначально курение было связано с наркотиками, с желанием уйти в какой-то другой мир. Но если наркотики разрушают психику, то это разрушает все остальное. Я считаю, что человек не должен этого делать и не должен видеть, как это делают люди другие.

— Какие катастрофические последствия могут быть?

— Прежде всего это поражение сосудов, атеросклероз, рак легкого. Это очень серьезные вещи. Мы, хирурги, с этим сталкиваемся сплошь и рядом.

— Достаточны ли предлагаемые меры?

— Это не будет работать сразу, потому что для этого нужна еще и чисто психологическая обстановка, которая должна способствовать формированию таких принципов. Нужно еще воспитание в семье, воспитание в обществе, наглядный пример более уважаемых людей и т. д.

Мне кажется, что ничего ужасного и социально опасного в предложении Минздрава нет. Может быть, это не достаточно радикально, чтобы решить проблему, но для этого надо работать.

— Вы оперируете людей, есть ли принципиальная разница между курящими и не курящими?

— Конечно. Я провожу тяжелые операции, исход которых часто зависит и от послеоперационного течения, а конкретно — от состояния легких, например. Естественно, разница есть.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Курить запрещается!
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Услуги
Интернет и сетевой маркетинг
Украина
ПАСЕ остановит нацизм на Украине?
Открытия
"Гормон поцелуев" показал новые свойства
Читательский топ
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Россия — США: Торг или сотрудничество?
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Любовь Степушова ПАСЕ остановит нацизм на Украине? Любовь Степушова Игорь Буккер "Гормон поцелуев" показал новые свойства Игорь Буккер Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина
Комментарии
Oleg Bitov Полный запрет курения: Молодым россиянам сигарета ни к чему
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Филипп Новиков "Радикальные реформы сейчас? Россию могут просто смять"
Алексей Котов(Одноклассники) Зачем ЦРУ 40 лет следило за ценами на водку в СССР
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Суд да дело: Кому достанется скифское золото?
Виктор Гольдмахер Кто сорвет инаугурацию Трампа
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Одноклассники_56632118862 Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Владимир Соловьев(Facebook) Киев боится, что Трамп и Путин решат судьбу Украины без нее
Andrei Nikolaevv Переобуваются все — от Рима до Варшавы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?