Полный запрет курения: Молодым россиянам сигарета ни к чему

Большинство россиян выступают за предложение Минздрава полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

источник Pravda.Ru

К слову, идею поддерживают даже курильщики — примерно 60% опрошенных. Против высказались 36% респондентов. Однако в минюсте заявляют, что это противоречит основным российским законам. Там отметили, что запрет на продажу сигарет гражданам, которые родились после 2014 года, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.

Действительно, это выглядит как дискриминационная мера. Но и ситуация, когда государство выделяет значительные средства на систему здравоохранения, а тем временем граждане принимают отравляющие вещества, просто потому что считают это традицией, тоже является довольно абсурдной.

Не слишком ли радикальные меры предлагает минздрав, Pravda.Ru спросила у профессора, доктора медицинских наук, руководителя ФГУ "ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова" минздравсоцразвития России, члена-корреспондента РАМН Сергея Готье.

— Нужно ли так усердно бороться с курением?

— Бороться надо было значительно раньше. И, конечно, нужно, почему нет. Курение — это совершенно однозначное токсическое воздействие на организм с системным повреждением всех органов.

На каждого курение действует по-своему. Один может курить 70 лет, и ему ничего не будет, а другой "сгорает" через 20. Это дурная привычка, от которой нужно освобождаться. Человек не приспособлен для этого. Ведь изначально курение было связано с наркотиками, с желанием уйти в какой-то другой мир. Но если наркотики разрушают психику, то это разрушает все остальное. Я считаю, что человек не должен этого делать и не должен видеть, как это делают люди другие.

— Какие катастрофические последствия могут быть?

— Прежде всего это поражение сосудов, атеросклероз, рак легкого. Это очень серьезные вещи. Мы, хирурги, с этим сталкиваемся сплошь и рядом.

— Достаточны ли предлагаемые меры?

— Это не будет работать сразу, потому что для этого нужна еще и чисто психологическая обстановка, которая должна способствовать формированию таких принципов. Нужно еще воспитание в семье, воспитание в обществе, наглядный пример более уважаемых людей и т. д.

Мне кажется, что ничего ужасного и социально опасного в предложении Минздрава нет. Может быть, это не достаточно радикально, чтобы решить проблему, но для этого надо работать.

— Вы оперируете людей, есть ли принципиальная разница между курящими и не курящими?

— Конечно. Я провожу тяжелые операции, исход которых часто зависит и от послеоперационного течения, а конкретно — от состояния легких, например. Естественно, разница есть.

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