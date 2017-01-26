Примерно у 82% россиян обнаружили особый вариант гена аппетита FTO, который делает их склонными к набору лишнего веса и развитию ожирения. Об этом сообщили специалисты компании Genotek.
Как рассказал Валерий Ильинский, генеральный директор компании, исследователи воспользовались обширным архивом геномов ее клиентов для того, чтобы понять, как часто эта мутация встречается в геномах жителей России.
Ген аппетита FTO, один из первых и самых известных кандидатов на роль "гена ожирения", был открыт британскими генетиками почти 10 лет назад, в конце 2007 года, в ходе одного из первых проектов по массовому сравнению геномов жителей Европы. Позже ученые выяснили, что склонность к ожирению определяют не только мутации в FTO, но и то, как он взаимодействует с соседними участками ДНК, а также множество других генов, в равной степени претендующих на роль главного регулятора массы тела человека.
Поэтому выработка стратегий борьбы с ожирением и определение вероятности его развития сегодня является приоритетом для ученых и Genotek в частности. Как отмечает Ильинский, если человек будет знать о наличии у него этих мутаций, то он сможет выработать оптимальную диету, которая поможет ему поддерживать вес в норме и не страдать от последствий ожирения, передает РИА Новости.
Напомним, недавно был открыт секрет малоподвижности полных людей. Люди с лишними килограммами двигаются заметно меньше "спортсменов" не из-за того, что они ленивы или им тяжело носить свой вес, а из-за гормональных перестроек в работе мозга, лишающих их удовольствия от движения, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.
Также ученые рассказали, почему на людей магическим образом действует фастфуд. По словам исследователей, диета с повышенным содержанием сахара и жира не только привела к развитию ожирения у грызунов, но и к появлению необъяснимой тяги к пище. Развитие подобной реакции сопровождалось резким ростом в концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.
Как объясняют ученые, эндоканнабиноиды представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане. Большое количество нервных клеток, реагирующих на такие молекулы, содержится в кишечнике человека, а необъяснимое желание поесть появляется в результате действия на эти рецепторы вещества марихуаны ТГК-9.
Между тем ученые выяснили, что избыток веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что понижает уровень интеллекта у людей.
В статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity, исследователи утверждают, что воспаления, особенно в мозге, могут негативно влиять на его работу и умственные способности человека.
Исследователи доказали, что чем выше масса тела, тем больше в крови содержалась молекула белка CRP, указывающего на наличие очагов системных воспалений. А чем выше была доля этого белка в крови, тем быстрее падал IQ участников опыта в последующие шесть лет.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.
После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.
Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.