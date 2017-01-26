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Источник Правда.Ру

Генетики: У 80 процентов россиян есть "ген ожирения"

Здоровье

Примерно у 82% россиян обнаружили особый вариант гена аппетита FTO, который делает их склонными к набору лишнего веса и развитию ожирения. Об этом сообщили специалисты компании Genotek.

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Фото: REX

Как рассказал Валерий Ильинский, генеральный директор компании, исследователи воспользовались обширным архивом геномов ее клиентов для того, чтобы понять, как часто эта мутация встречается в геномах жителей России.

Ген аппетита FTO, один из первых и самых известных кандидатов на роль "гена ожирения", был открыт британскими генетиками почти 10 лет назад, в конце 2007 года, в ходе одного из первых проектов по массовому сравнению геномов жителей Европы. Позже ученые выяснили, что склонность к ожирению определяют не только мутации в FTO, но и то, как он взаимодействует с соседними участками ДНК, а также множество других генов, в равной степени претендующих на роль главного регулятора массы тела человека.

Поэтому выработка стратегий борьбы с ожирением и определение вероятности его развития сегодня является приоритетом для ученых и Genotek в частности. Как отмечает Ильинский, если человек будет знать о наличии у него этих мутаций, то он сможет выработать оптимальную диету, которая поможет ему поддерживать вес в норме и не страдать от последствий ожирения, передает РИА Новости.

Напомним, недавно был открыт  секрет малоподвижности полных людей. Люди с лишними килограммами двигаются заметно меньше "спортсменов" не из-за того, что они ленивы или им тяжело носить свой вес, а из-за гормональных перестроек в работе мозга, лишающих их удовольствия от движения, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Также ученые рассказали, почему на людей магическим образом действует фастфуд. По словам исследователей, диета с повышенным содержанием сахара и жира не только привела к развитию ожирения у грызунов, но и к появлению необъяснимой тяги к пище. Развитие подобной реакции сопровождалось резким ростом в концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.

Как объясняют ученые, эндоканнабиноиды представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане. Большое количество нервных клеток, реагирующих на такие молекулы, содержится в кишечнике человека, а необъяснимое желание поесть появляется в результате действия на эти рецепторы вещества марихуаны ТГК-9.

Между тем ученые выяснили, что избыток веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что понижает уровень интеллекта у людей.

В статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity, исследователи утверждают, что воспаления, особенно в мозге, могут негативно влиять на его работу и умственные способности человека.

Исследователи доказали, что чем выше масса тела, тем больше в крови содержалась молекула белка CRP, указывающего на наличие очагов системных воспалений. А чем выше была доля этого белка в крови, тем быстрее падал IQ участников опыта в последующие шесть лет.

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