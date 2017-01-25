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Источник Правда.Ру

Ученые: Людям старше 30 нельзя есть на ночь

Здоровье

Американские диетологи выяснили, что людям после 30 лет нужно серьезно задуматься о своем рационе, привычная пища способна стать фактором развития болезней и ранней смерти.

Ученые: Людям старше 30 нельзя есть на ночь
Фото: REX

Журнал Nature Communications опубликовал результаты исследования, проведенного группой ученых из Университета Висконсина и Национального института старения в США. Исследователи пришли к выводу, что влияние повседневного питания на организм людей в возрасте после 30 лет меняется.

Эксперты провели серию экспериментов на макаках-резусах, чей геном на 93% совпадает с человеческим, и нашли связь между процессами старения и рационом питания в среднем возрасте. По результатам исследования ученые установили, что организм не воспринимает пищу также, как в 20 лет, и людям необходимо ограничивать калорийность питания, а, кроме того, следует отказаться от еды по вечерам.

По мнению специалистов, это поможет замедлить процессы старения, снизить риск рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, "эпидемия ожирения", наряду со скачком самоубийств и передозировкой наркотиками стала причиной повышения уровня смертности в Соединенных Штатах. Об этом говорят предварительные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 2015 год.

Общая продолжительности жизни в США сокращается, в среднем она составляет 78 лет и 9 месяцев. Это связано в ростом смертности до 2,7 миллионов, что на 86 000 тысяч больше, чем в 2014 году и возвращает страну на уровень 2012 года.

Случаи гибели от заболеваний сердечно-сосудистой системы в США стали основной причиной роста смертности в 2015 году. Выше уровня 2014 года оказалась смертность и среди  страдающих отдиабета, болезней почек или лёгких. Больше в 2015 году стало и самоубийств. Единственной причиной, смертность от которой снизилась, стал рак.

Ранее ученые из Института молекулярной медицины Финляндии под руководством Тару Тукиайнен проанализировали активность генов у людей, страдающих ожирением. По их мнению, ожирение можно сравнить с системным воспалением всего организма.

Как указано на сайте EurekAlert, исследователи института провели отбор проб 44 типов тканей, включая клетки мозга и внутренних органов у пациентов, страдающих ожирением. После сравнения с образцами тканей здоровых людей обнаружилось, что при патологическом изменении массы тела во всех типах тканей наблюдаются изменения в генах. Из этого ученые сделали вывод о том, что ожирение является системным заболеванием, включающим в себя хроническое воспаление.

Отметим, исследователи из Дании, наоборот, пришли к выводу, что избыточная масса тела не всегда опасна. В ряде случаев она может стать фактором, способным привести к долгожительству. Мета-анализ данных о продолжительности жизни людей с разным индексом массы тела привел к следующим результатам: "страдающие" от избыточного веса люди оказываются долгожителями чаще, чем худые или обладающие нормальным весом. Подробно об исследовании можно прочитать на сайте Naked Science.

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