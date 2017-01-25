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Источник Правда.Ру

Футбол оказался лучшим лекарством от давления

Здоровье

Игра в футбол столь же эффективно понижает артериальное давление у женщин, страдающих от гипертонии, как и лекарства. В среднем, спорт помог снизить давление на 9 миллиметров ртутного столба и сбросить около трех килограмм жира.

Футбол оказался лучшим лекарством от давления
Фото: АР

Недавно австралийские медики пришли к выводу, что футбол, бег и тяжелая атлетика являются самыми бесполезными увлечениями, которые не продлевают жизнь и не улучшают состояние здоровья. Петер Круструп из университета Южной Дании в Оденсе и его коллеги придерживаются иной точки зрения — проблема с футболом, как считают датские ученые, заключается в том, что люди неправильно в него играют. На протяжении последних нескольких лет они проводили эксперимент среди пожилых датских женщин, пытаясь понять, как можно превратить эту игру в форму фитнесса.

Как сообщается в статье, опубликованной в Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ученые набрали несколько групп из трех или пяти десятков женщин, они играли вместе с ними в футбол на протяжении одного или нескольких часов несколько раз в неделю, варьируя нагрузку. Через год им удалось подобрать такой режим тренировок и игр, который позволил женщинам заметно снизить давление в их кровеносной системе на примерно такой же уровень, который они достигали при помощи лекарств от гипертонии.

В среднем, по словам медиков, женщинам, игравшим в футбол, удалось снизить давление на 9 миллиметров ртутного столба, сбросить около трех килограмм жира, заметно понизить уровень холестерина в крови и повысить массу костей на 70 грамм. Кроме того, спорт помог снизить остроту проявлений диабета второго типа и прочих проблем с метаболизмом сахара. По мнению исследователей, "футбольный фитнесс" может быть включен в перечень официальных терапий для борьбы с давлением в Дании уже в ближайшее время.

Отметим, за последние несколько десятков лет в мире резко подскочило число людей, страдающих от повышенного кровяного давления. Сейчас их насчитывается 1,1 миллиарда. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирной организации здравоохранения.

Масштабная работа проводилась ВОЗ 40 лет — с 1975 года по 2015 год. В итоге были обнаружены интересные результаты. Так, если раньше гипертония считалась уделом богатых слоев населения, то сейчас от высокого давления страдают в основном бедные люди. Правда, почему так происходит, ученые не могут понять. Одной из причин роста числа гипертоников именно в бедных странах может быть плохое питание населения, пишет Газета. ру.

Существенно число гипертоников выросло в Африке и в Южной Азии. В азиатских странах живет почти половина всех людей с повышенным кровяным давлением. Меньше всего таких людей в Южной Корее, США и Канаде.

В России, по данным Минздрава, гипертонией страдает каждый 15-й. В целом, больных россиян больше, недели здоровых. К такому неутешительному выводу пришли медики. Каким-либо болезнями страдают 65 процентов наших соотечественников. Причины — в неправильном образе жизни, нездоровом питании и плохой наследственности.

На первом месте среди причин смертности по-прежнему остаются сердечные болезни. Ученые выяснили, что сердце стареет быстрее всех других органов в человеческом организме.

Научные работники давно пытаются найти способы уберечь сердце и мозг, к примеру, с помощью разных продуктов питания. Американские ученые выяснили, что яйца благоприятно влияют на здоровье сосудов мозга. Всего 1 яйцо в день способно снизить риск инсульта в будущем на 12 процентов. Благотворно этот продукт влияет и на работу сердца.

Все дело в том, что в яйцах содержатся антиоксиданты, которые снижают степень кислородного "давления" на клетки и сбивают воспаления. А белок, содержащийся в них в большом количестве, снижает давление в сосудах.

Есть среди методов профилактики и совсем странные. Так, ученые из Японии доказали, что поездки в подземке нормализуют кровяное давление, предохраняют от диабета и снижают вероятность ожирения. Было проведено целое исследование, в рамках которого специалисты сравнивали жизненные показатели тех, кто ездит на личном транспорте, и тех, кто добирается на велосипеде или метро. У последних на 44% были лучше показатели веса, на 27% менее высокое давление, а также на 34% снизились риски диабета.

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