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Источник Правда.Ру

Медики нашли связь между диабетом и болезнью Альцгеймера

Здоровье

Для здоровья мозгу в больших количествах необходим холестерин — для роста и работы нервных клеток. Но при диабете уровень холестерина в мозге уменьшается.

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Фото: REX

Ученые из Диабетического центра Джослина провели исследование на грызунах. У животных подавляли выработку холестерина в мозге, и в итоге у них развивались серьезные симптомы неврологических нарушений, сообщае Medical Xpress.

У мышей отключили ген, который является регулятором синтеза холестерина. В итоге были получены поразительные результаты: у животных отмечались множественные поведенческие отклонения. Они имели проблемы в обучении и запоминании и даже не справлялись с выполнением некоторых обычных повседневных задач.

Специалисты сделали вывод, что холестерин может участвовать в связи между диабетом и болезнью Альцгеймера, передает РГ.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, болезни Альцгеймера или Паркинсона можно найти у человека, не используя анализы или дорогостоящие томографы — для этого достаточно дать ему в руки кисть и попытаться научить его рисовать.

Алекс Форсайт из университета Ливерпуля и его коллега Тамсин Уильямс из фонда Национальной здравоохранительной системы Британии в Йорке изучили манеру рисования семи известных художников, часть из которых страдала от болезни Альцгеймера в пожилые годы жизни. В их число попал, к примеру, Сальвадор Дали.

Выяснилось, что художники с одинаковыми нейроденеративными заболеваниями используют очень похожие друг на друга самоповторяющиеся приемы и узоры из красок, которые заметно отличаются от того, как писали их здоровые коллеги. По мнению исследователей, эти наборы фракталов помогут медикам определять наличие болезней, связанных с работой мозга, используя кисточку и лист бумаги, а не длительные медицинские анализы.

Кроме того, сообщалось, что ученые, вероятно, нашли лекарство от болезни Альцгеймера. Две новые биоактивные молекулы, которые могут стать потенциальными лекарствами, открыли российские биологи и их зарубежные коллеги.

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида, который образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке старых молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

Два российских биолога открыли две молекулы, которые могут подавлять развитие болезни Альцгеймера, блокируя работу определенных "выключателей" на поверхности нервных клеток. Как объясняют ученые, относительно недавно биологи обнаружили, что нервные клетки в гиппокампе, центре памяти, и других регионах мозга, которые поражает болезнь Альцгеймера, покрыты особыми рецепторами, белковыми выростами, блокировка или активизация которых меняет то, как нервные клетки передают или воспринимают сигналы.

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