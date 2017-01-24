Онкологи: Половина американцев могут "заразить" своих женщин раком

Онкологи провели исследование и выяснили, что в организме 45% мужчин, живущих в США, присутствует один из типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Итоги работы специалистов опубликованы в журнале JAMA Oncology.

В большинстве случаев у мужчин-носителей вирус никак себя не проявляет и со временем исчезает из организма. Однако в четверти случаев вирус может вызывать рак.

ВПЧ передается половым путем, следовательно, мужчины могут передать вирус своей партнерше. В 91% случаев именно ВПЧ приводит к развитию рака шейки матки, мужчинам же вирус также грозит онкологией, передает REGNUM.

Напомним, ранее специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета пришли к выводу, что активировать иммунную систему человека для того, чтобы она могла сама атаковать раковые клетки способны наночастицы железа.

В ходе экспериментов на мышах учёные обнаружили, что частицы железа, содержащиеся во вводимом путём инъекций ферумокситоле, применяющимся для лечения железодефицитной анемии, дают команду макрофагам разрушать раковые клетки.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда. Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".

Она рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами. Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли".

А на днях ученые нашли еще одну причину рака — татуировки. Биологи провели исследование 21 вида самых распространенных типов чернил и выяснили, что 13 из них содержат опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологии.

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