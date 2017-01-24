Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Онкологи: Половина американцев могут "заразить" своих женщин раком

Здоровье

Онкологи провели исследование и выяснили, что в организме 45% мужчин, живущих в США, присутствует один из типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Итоги работы специалистов опубликованы в журнале JAMA Oncology.

358597.jpeg

В большинстве случаев у мужчин-носителей вирус никак себя не проявляет и со временем исчезает из организма. Однако в четверти случаев вирус может вызывать рак.

ВПЧ передается половым путем, следовательно, мужчины могут передать вирус своей партнерше. В 91% случаев именно ВПЧ приводит к развитию рака шейки матки, мужчинам же вирус также грозит онкологией, передает REGNUM.

Напомним, ранее специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета пришли к выводу, что активировать иммунную систему человека для того, чтобы она могла сама атаковать раковые клетки способны наночастицы железа.

В ходе экспериментов на мышах учёные обнаружили, что частицы железа, содержащиеся во вводимом путём инъекций ферумокситоле, применяющимся для лечения железодефицитной анемии, дают команду макрофагам разрушать раковые клетки.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда. Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".

Она рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами. Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли".

А на днях ученые нашли еще одну причину рака — татуировки. Биологи провели исследование 21 вида самых распространенных типов чернил и выяснили, что 13 из них содержат опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологии.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Молекула-убийца уничтожит рак?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Достижения медицины
Будущее медицины: Микромашины внутри нас
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Литература
Виктория Токарева: "Я никогда не хотела жить там, где не говорят по-русски"
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
Kurier: Европа закрыла себе дорогу в "рай" антироссийскими санкциями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Экономика
Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне вызовет протесты либеральной тусовки, подогретой денежными вливаниями и рассуждениями "фейкового" телеканала CNN. Упор сделан на протесты женщин, "антифашистов" и анархистов, для придания остроты наняты "знаменитости". Эти люди играют с огнем. Технологии "цветных революций" могут быстро завести страну в хаос.

Кто сорвет инаугурацию Трампа
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Россия
Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Ольга Таболина Будущее медицины: Микромашины внутри нас Ольга Таболина Руслан Веснянко Украина: Маразм наперегонки Руслан Веснянко Лейла Мамедова Валютные качели: Сколько будет стоить рубль? Лейла Мамедова
Комментарии
Сергей Зиверт Иран становится большой проблемой
SerZH1972 . Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Тарас Шевченко(Одноклассники) "Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?
владимир буканов "Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?
Елизавета Бам Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
vkontakte_195442645 Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Arik Karapetian Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?
Алексей Алексей(Facebook) Нагорный Карабах: Новый виток эскалации конфликта?
Стаc Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
GuglTell Кто сорвет инаугурацию Трампа
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?