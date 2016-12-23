Ученые: Активностью важнейших клеток иммунитета человека управляет Солнце

Американские исследователи выяснили, что активность важнейших клеток человеческого иммунитета управляется солнечным светом (синей частью видимого диапазона). Это может означать, что современный образ жизни, подразумевающий ношение одежды и проживание в городской среде, делает полноценное функционирование иммунитета человека затруднительным. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

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В экспериментах исследователи показали, что свет синей части видимого спектра резко увеличивает подвижность Т-лимфоцитов человека и мыши, а T-лимфоциты — важнейшая часть иммунитета человека. Они обеспечивают поиск, распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены, — то есть практически всех "вражеских" клеток.

Если раньше, еще до цивилизации, люди получали достаточно света. Сейчас же мы носим довольно много одежды и живем в помещениях, куда света проникает очень мало. Это означает, что Т-лимфоциты в коже могут иметь пониженную подвижность и способность бороться с возбудителями заболеваний, передает Лайф.

Ранее ученые заявили: богатые всегда будут здоровее нищих. Причем дело не только в худшем доступе к качественной пище, медицинскому обслуживанию и другим благам.

Иммунная система животных, находящихся на вершине социальной иерархии, намного лучше справляется с вирусными инфекциями. При этом к борьбе с бактериальными заболеваниями лучше готовы обезьяны, оказавшиеся "на дне". В такому выводу пришли ученые в результате экспериментов, проведенных на макаках. А вот причину такого явления исследователи объяснить не смогли.

Ученые задались вопросом: не может ли быть так, что на вершине иерархической лестницы оказываются животные, у которых более сильный иммунитет? Чтобы найти ответ, исследователи поменяли обезьян местами: социальным статусом макак вообще легко манипулировать, он определяется временем пребывания в группе: те, кто появился раньше, занимают более высокое положение.

Три месяца спустя снова провести анализ лимфоцитов крови. Результаты оказались прежними: у тех, кто оказался на вершине "социальной лестницы", наблюдалась повышенная активность 1600 генов в естественных киллерах.

Кроме того, ученые объяснили, почему опасные бактерии "не интересуются" женщинами. Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне считают, что женщины более выгодны для патогенов в качестве переносчиков, чем мужчины. Поэтому патогены эволюционировали таким образом, чтобы позволить женщинам жить дольше, чем мужчинам.

Иначе говоря, перед вирусами не стоит задача навредить женскому организму, он хочет передаться от матери к ребенку. А если женщина серьезно заболеет, распространяться дальше патоген не сможет.