Иностранцы массово едут лечиться в Россию

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Девальвация рубля сделала Россию привлекательным местом для иностранных пациентов. Жители ближнего зарубежья, европейских и арабских стран и даже США все чаще направляются на лечение в Россию, где некоторые врачи имеют вполне приемлемую квалификацию. В этом году в РФ на лечение приедут около 21 тыс. иностранцев, которые оплатят медицинские услуги примерно на 100 млн долл. Темп роста потока медицинских туристов, по некоторым оценкам, превышает 70%.

За рубежом лечиться очень дорого, поэтому иностранцы и едут в Россию. Для пациентов после девальвации рубля стали дешевле не только услуги врачей, но проживание и питание, сообщает НГ.

Чаще всего люди из-за рубежа обращаются к нашим стоматологам, урологам, гинекологам и пластическим хирургам.

При этом эксперты отмечают, что России еще очень далеко до превращения в нетто-экспортера медицинских услуг: россияне вывозят в иностранные клиники во много раз больше денег, чем получают от иностранцев отечественные больницы. Ежегодно медицинский турпоток из России составляет около 40-50 тыс. человек, и тратят наши больные на лечение за рубежом от 750 млн до 1 млрд долл. в год.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале декабря россиян напугали: скоро вся медицина будет платной. Эксперты ВШЭ опубликовали доклад, в котором довольно безапелляционно утверждают: в ближайшие 20 лет вся медицина в России станет платной.

По мнению авторов доклада, несмотря на то, что Конституция гарантирует бесплатное медицинское обслуживание, качество медицинских услуг, на которые распространяется полис ОМС, не могут удовлетворить граждан. Свое заключение эксперты направили в Министерство финансов РФ в среду.

Соцсети сразу всколыхнула волна слухов, что в России вводится платная медицина. Мол, в скором времени бесплатно будут давать "только градусники и анальгин", а все остальное попадет в "список платных услуг". Как можно ответить на эти слухи? Читайте подробнее в материале: Минздрав опроверг слухи о всеобщей платной медицине.

Не секрет, что из-за дорогой и зачастую недоступной медпомощи россияне нередко обращаются к народным целителям. В этом году таких специалистов решили вывести из тени. Они могут получить лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные врачи. Данные положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве.

Как сообщил зампред Совета Владимир Егоров, соответствующие поправки в закон рассмотрят до конца года. Кроме того, будет создан реестр разрешённых народных методов. Целителей планируют допускать к практике только после стажировки под руководством врача.

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