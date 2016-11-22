Ученые назвали простой способ избавления от проблем с сердцем

Американские ученые выяснили, что частые и регулярные прогулки заметно уменьшают вероятность развития проблем с сердцем и сосудами.

"Мы знаем, что простые прогулки являются отличным упражнением, но в прошлом наши коллеги делали самые разные выводы по поводу того, могут ли они помочь избавиться от холестерина, лишнего веса и снизить давление. Мы проверили, так ли это", - заявила Памела Фас из университета Бингхэмтона (США).

Фас и ее коллеги выяснили, что прогулки на самом деле помогают избавиться от проблем со здоровьем сердца и сосудов, наблюдая за жизнью семи десятков молодых и пожилых женщин, живущих в Нью-Йорке и участвовавших в различных добровольных программах, пропагандировавших прогулки и здоровый образ жизни.

Как показал анализ полученных в ходе наблюдений данных, чем дольше ходили женщины и чем регулярнее они этим занимались, тем ниже был уровень холестерина в их крови и давление. Схожим образом менялись и кардиограмма и прочие анализы, в том числе содержание жира в крови.

Все это указывает на то, что прогулки заметно улучшают здоровье сердца и сосудов, если их делать часто и регулярно, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Creative Nursing.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что риск инфаркта в старости можно заметно снизить, прибегая к самыми простыми физическими упражнениями каждый день. Об этом заявили канадские кардиологи в статье, опубликованной в Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention.

"Это хорошая новость для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем, кому тяжело постоянно заниматься аэробикой, зарядкой или поддерживать другие формы физической активности. Даже небольшого улучшения их физподготовки будет достаточно для того, чтобы резко снизить шансы возникновения инсульта или инфаркта. Не обязательно быть суперспортсменом для получения плюсов от зарядки", - заявил Дэниел Курнье из университета Монреаля.

А европейские ученые пришли к выводу, что матери-одиночки подвержены большему риску получить заболевание сердечно-сосудистой системы, нежели их замужние подруги.

Ученые из медицинского центра университета Эразма в Роттердаме определили, что одинокие матери чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что женщине необходимо самостоятельно обеспечивать ребенка, поэтому она берет на себя дополнительные обязанности на работе.

Исследователи также отметили, что бессолевая диета может спровоцировать смерть от болезней сердечно-сосудистой системы. А польза от нее организму минимальна, считают ученые.

"Умеренное употребление соли слегка понижает давление, но оно приводит к ряду других последствий, в том числе к повышению в уровне некоторых гормонов, что часто перевешивает положительные эффекты от спада давления. Это очень важная новость для людей, страдающих от гипертонии", - рассказал Эндрю Менте из университета Макмастера в Гамильтоне (Канада).