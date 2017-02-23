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Источник Правда.Ру

Ученые назвали лучшие привычки для качественного сна

Здоровье

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнародовали топ привычек для качественного сна. Соблюдение этих простых правил поможет спать с комфортом.

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Фото: REX

Во-первых, важно соблюдать режим: стараться ложиться в одно и то же время. Также нужно уделять особое внимание освещению. Перед сном его стоит приглушать, а утром, наоборот, открывать шторы пошире, создавая в своей комнате искусственные рассветы и закаты.

Для качественного сна важен микроклимат в помещении. Там должно быть прохладно. Можно даже специально принимать перед сном ванну: контраст температур обеспечит расслабляющий эффект.

Общение с гаджетами стоит исключить за пару часов до сна. Также стоит отказаться от телевизора и споров с родными.

Ученые не советуют принимать пищу перед сном. Если урчание в желудке мешает спать, можно съесть что-нибудь легкое.

Последней полезной привычкой можно назвать отказ от физической активности перед сном.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", медики дали максимально простые рекомендации, следуя которым, можно приучить себя ложиться вовремя. Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение.

Следуя таким правилам, можно вернуть свои биоритмы в естественный режим. Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека — в частности, время отхода ко сну — определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения.

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