Ученые объяснили, как диеты сводят с ума

У половины людей, кто жестко ограничивает рацион питания, через время развиваются нарушения психики — от неврозов до астенической или раздражительной депрессии. По мнению израильских ученых, любая безвкусная пища снижает эмоциональный настрой, делает людей апатичными, и вызывает хроническую усталость.

Фото: Fotodom.ru/DP

На протяжении пяти лет исследователи из университета Хайфы изучали воздействие различных диет и предпочтений в питании на организм человека. В итоге, медики пришли к выводу, что монодиета нарушает метаболизм, в организме накапливаются кетоновые тела, как при запущенном диабете. Нехватка полезных веществ истощает мозг, а также ведет к серьезному нарушению питания сердечной мышцы. Если же человек, севший на жесткую диету, уже имеет психологические проблемы, то они быстро обостряются и приобретают масштабы тяжелого нервного расстройства.

Так голодание, особенно "сухое" (когда человек отказывается не только от еды, но и от питья), приводит к истощению белого вещества мозга. Сыроедение может вызвать дисбиоз и серьезные нарушения желудочно-кишечного тракта.

Как пишет "КП", полный отказ от соли и сахара нарушает солевой и углеводный баланс, что может привести к нарушениям в работе сердца и головного мозга, снижению нейронной проводимости. Длительные монодиеты легко могут довести до авитаминоза и сильного снижения иммунитета.

Цветовые диеты (когда человек питается продуктами только одного цвета) могут привести к накоплению агрессивных ферментов, что может вызвать проблемы с печенью и выработкой желчи. А полный отказ от жиров, белков или углеводов чреват нарушением обмена веществ, и как следствие, серьезным гормональным сбоям. У женщин это может привести к нарушениям цикла, у мужчин — к проблемам с эрекцией и снижению способности зачать ребенка.

Отметим, проблема похудения в наши дни волнует многих. В средствах массовой информации активно рекламируются различные "чудодейственные" методики сжигания жира, превращающие "жиртрестов" в хрупкие "тростиночки". А между тем, большинство этих методов с точки зрения медицины оказываются полным абсурдом. Какие же мифы о сжигании жира самые распространенные?

Миф 1 . Если сидеть на диете, то похудеешь. Ведь организм при этом теряет значительное количество жира.

На самом деле наш вес во многом зависит от гормонального фона. Наверняка вам встречались люди, которые едят все подряд и много, но при этом нисколько не полнеют, и те, кто ест совсем мало, но зато от каждой лишней булочки их разносит как на дрожжах… Просто первым повезло с гормонами!

Диета — огромный стресс для организма, который последний пытается компенсировать, начиная активно вырабатывать стрессовые гормоны, например, кортизол, который постепенно "подтачивает" мышцы и сухожилия. От этого тело становится дряблым, ухудшается состояние кожи, могут появиться проблемы со здоровьем. А вот жир уходит с трудом и в последнюю очередь… Чтобы сжигать жир, а не мышцы, необходимо сочетать питание с высоким содержанием белков и интенсивные физические упражнения.

На самом деле жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Первые, твердые, действительно не перерабатываются организмом и сразу откладываются под кожу. А вторые, жидкие, напротив, быстро усваиваются и ускоряют обмен веществ.

Миф 2. Любая жирная пища вредна и от нее надо отказаться.

Если мы совсем прекратим употреблять в пищу жиры, то можем серьезно заболеть, так как у нас нарушатся обменные процессы. Поэтому, даже если вы твердо решили сесть на диету, надо обязательно включать в рацион небольшое количество продуктов, содержащих ненасыщенные жиры. К ним относятся различные масла, рыба и орехи.

Миф 3. Нельзя есть на ночь, т. к. тогда пища не усваивается организмом и превращается в жировые отложения.

На самом деле: смотря какую пищу есть. Потребление белковых продуктов ускорит выработку гормона роста, который "расходует" подкожный жир. А вот углеводы способствуют выработке инсулина, поэтому о них перед сном следует забыть.

Миф 4. Чтобы похудеть, надо больше двигаться.

На самом деле: движение движению рознь. Жиры сгорают только при наличии в крови определенных гормонов. Если вы будете просто увлекаться ходьбой или выполнять физические упражнения, не требующие особой затраты сил, гормональный фон не изменится. Для этого нужно интенсивно тренироваться или бегать. Лучше всего обратиться к проверенным специалистам по фитнесу или спортивной медицине, которые назначат вам необходимые нагрузки с учетом ваших индивидуальных особенностей.

Миф 5. Если жир сгорит, то живот станет плоским.

На самом деле: обратите внимание на то, что у полных людей живот иногда бывает плоским, а у стройных животик может выпирать… Зависит это от мышечных особенностей. Под брюшным прессом находится так называемая мембранная мышца, которая расслабляется и начинает "провисать", если мы ведем сидячий образ жизни.

Привести ее обратно в норму очень трудно. Поэтому, если вы хотите иметь плоский живот — ведите активный образ жизни. При сидячей работе ежедневно по 8-10 раз делайте упражнение по втягиванию живота. Каждый "сеанс" должен включать в себя 50-100 повторов, каждый из которых должен заканчиваться резким выдохом.

Миф 6. Если употреблять специальные средства по сжиганию жира, то быстро сбросишь вес.

На самом деле: так называемые "сжигатели жира" меняют наш метаболизм. Использование их может быть просто опасно для здоровья, тем более что обмен веществ у каждого из нас индивидуален. В лучшем случае, вес будет падать, пока вы принимаете препарат, а как только закончите — жир вернется с избытком.

На это и расчет производителей: они пытаются подсадить вас на "сжигатель", вынуждая приобретать его снова и снова, а подобные средства, как правило, недешевы… К тому же, многие из них дают заметный эффект только при условии соблюдения диеты. А вы-то хотели похудеть, не ограничивая себя в пище!

В общем, избавиться от накопившихся жировых запасов можно только при двух условиях, о которых мы частенько пытаемся забыть: физическая активность и правильное питание. Иначе ничего не получится.

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