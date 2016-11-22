Почему нас кормят "неправильными" таблетками

Исследование Росздравнадзора показало, что меньше половины врачей сообщают о том, что у пациентов возникают побочные эффекты от употребления лекарств. Медработники жалуются, что на это им не хватает времени, а некоторые врачи боятся наказания сверху.

При этом вовремя сообщать о нежелательных реакциях на препараты очень важно. Такие сведения Росздравнадзор передает Миндзраву, а тот, в свою очередь, может внести изменения в инструкции или даже снять лекарства с реализации, как это произошло с "Авастином".

Ирина Булыгина, независимый эксперт фармрынка со стажем 30 лет, рассказала Правде.Ру, чья вина в том, что зачастую важная информация от пациентов не доходит до контролирующих органов.

— Чья это вина — Росздавнадзора, врачей, пациентов или производителей этих самых лекарств?

— Я думаю, что проблема еще глубже. На самом деле, у нас врачи, когда делают назначения, узкие специалисты, я имею в виду, за редким исключением смотрят весь отягощенный анамнез пациентов, особенно возрастных.

Кроме того, конечно, сам больной человек иногда не может адекватно сказать, что у него еще есть в анамнезе. Поэтому врач делает назначение по своей квалификации, по своей узкой направленности, невзирая на то, что у человека могут быть другие препараты, которые он принимает, и как эти препараты между собой взаимодействуют. Это первая причина, по которой возникают всевозможные осложнения. Это именно конфликт множества препаратов, которые назначают разные специалисты.

Другой вариант - когда просто один препарат назначается. Любой препарат имеет противопоказания. Если мы возьмем инструкцию по применению, там всегда будет очень длинный перечень. Это значит, что при клинических испытаниях не важно, даже если на группе 100 человек, у одного проявился какой-то побочный эффект, он должен быть указан в этой инструкции. Поэтому этот перечень всегда большой. И врачи, как правило, не акцентируют на этом внимание пациента, потому что таких перечней, если препарат серьезный, всегда будет очень много. А врачу надо лечить, ему надо что-то назначить.

У меня была ситуация не очень приятная с моим папой, у него была сердечная брадикардия, то есть очень редкий пульс. И у него стоял кардиостимулятор. И когда папа, придя от кардиолога, зачитал мне назначения, я просто пришла в ужас. Я собралась и поехала к главврачу поликлиники, хотя живу в другом районе, потому что я не смогла этого терпеть. Кардиолог назначил папе, которому на тот момент было 85 лет, препарат, который еще больше урежает сердечные сокращения. Когда главврач вызвала к себе в кабинет этого кардиолога, она развела руками, и говорит: "Мне же надо было что-то назначить". Такой подход превалирует.

— Как решить эту проблему, чтобы не страдали пациенты?

— Во-первых, нужно, чтобы страховая компания, которая выдает нам всем полисы ОМС, занималась своими прямыми обязанностями, то есть следила за тем, чтобы пациентам оказывалась квалифицированная медицинская помощь, и штрафовала врачей.

Во-вторых, врачей нужно адекватно учить и потом, после дипломной работы, постоянно заставлять самообразовываться. Эту систему с 1 января 2016 года, так называемую аккредитацию врачей и фармацевтов, сейчас у нас внедряют. Вот если все сложится хорошо и это будет внедрено, это хотя бы заставит врачей, чтобы они могли дальше заниматься своей работой, постоянно учиться.

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