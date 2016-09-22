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Источник Правда.Ру

Цукерберг инвестирует $3 млрд в медицину

Здоровье

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует в течение ближайших десяти лет инвестировать $3 млрд в медицину.

Цукерберг инвестирует миллиарды в медицину
источник Pravda.Ru

Как сообщают СМИ, амбициозный проект направлен на разработку методов лечения, предотвращения и осуществления контроля за всеми возможными заболеваниями с детского возраста.

При этом $600 млн пойдут на создание исследовательского центра, где займутся созданием вживляемого чипа по контролю за состоянием организма, пишет ТАСС.

Сам миллиардер ранее не раз говорил, что намерен потратить все свое состояние на благотворительность.

Правда.ру уже писала, что основатель Facebook Марк Цукерберг жертвует 99% своих акций на благотворительность. Это уже не первый раз, когда знаменитый миллиардер жертвует столь грандиозные суммы. С чем это связано? Почему у нас этого не принято?

На эти вопросы корреспонденту Pravda.Ru ответил публицист, автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев.

"Видимо, человек задумался о жизни и ее цели. А в нашем обществе люди не наигрались, покупают несколько самолетов, дорогие машины, дома и земельные участки в разных концах мира. И на этих машинах он, скорее всего, не поездит, на самолетах не полетает. Многие знают по себе, когда квартира забита какими-то вещами, которые кажутся очень нужными и полезными, в результате - домой не войдешь. Это наше общество. Многим достаточно одного процента от того, что у них есть", - сказал Андрей Паршев журналисту Правды.Ру.

В нашей стране, добавил он, много некоммерческих проектов, и нельзя говорить о том, что благотворительность не развита. Издаются книги, периодические издания, поддерживаются на плаву какие-то интернет-порталы, которые не приносят денег.

"Я видел детский дом при церкви на востоке Московской области, который содержится благодаря поддержке бизнесменов. Хочу сказать, что может быть просто у нас другая. Акции Цукерберга немного повыше. В остальном, это есть и у нас.

Правда, в общественном мнении, наши бизнесмены, стоят не очень высоко. Они зачастую считаются нечестными приватизаторами или жуликами, которые к бюджету присосались. И довольно часто соответствует реальности, но не всегда. Но у нас есть бизнесмены и компании, которые выросли не на приватизации сырьевых ресурсов", - отметил публицист.

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Темы Марк Цукерберг благотворительность
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