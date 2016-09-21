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Источник Правда.Ру

Производитель крема от прыщей поднял цену с 241 до 9,5 тысяч долларов за тюбик

Здоровье

Компания Novum Pharma (США), производящая средства для ухода за кожей, подняла цену на препарат от прыщей Aloquin на 3900 процентов. В 2015 году один тюбик мази стоил $241,5. Сейчас его стоимость составляет $9561.

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 Согласно сведениям Financial Times, препарат основан на двух недорогих ингредиентах: антибиотик йодоквинол, предотвращающий рост грибка и полисахариды алоэ, получаемые из растения алоэ вера. Аналогичные средства со сходным составом продаются в тех же США за $30.

Цены на препарат стали резко расти, после того как Novum приобрела его производителя Primus Pharmaceuticals.

Отмечается, что препарат Aloquin обладает ограниченной эффективностью, что в целом означает: просто вымыть лицо с мылом может возыметь даже больший эффект, чем использование "золотой" мази.

В ходе предвыборной гонки в США, тема доступности медикаментов неоднократно поднималась. Так, кандидат от демократов Хиллари Клинтон осуждала компанию Turing Pharmaceuticals, бывший руководитель которой Мартин Шкрели поднял цену на жизненно важный препарат для больных СПИДом с $13,5 до $750 за одну таблетку. Несмотря на неадекватность цены, компания Novum является частной, а потому, не отчитывается публично о продажах и прибыли. Свобода рынка диктует свои правила.

Напомним, в конце августа глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цены на некоторые лекарства в России могут быть завышены в 160 раз. При этом у "золотых" препаратов вполне может быть дешевый аналог, содержащий те же вещества. Таким образом, имеет место переплата за бренд, либо картельный сговор, коим и должна заниматься ФАС.

"Есть наше исследование, как еще 2 года назад регистрировались лекарства…. Если мы возьмем, например, известную всем но-шпу. Сама химическая формула вещества, она абсолютно одинакова, но-шпа это называется, или дротаверин называется, еще 30 названий той самой но-шпы — это разные торговые наименования. Разница по официально зарегистрированным государственными органами ценам составляет 12 раз. А в некоторых случаях — и 160 раз", — рассказал Игорь Артемьев.

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Темы рост цен крем от прыщей
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