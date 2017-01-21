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Источник Правда.Ру

Доказана польза поедания насекомых

Здоровье

Исследовательская группа из американского Университета Бригама Янга пришла к выводу о том, что употребление в пищу насекомых не только полезно для человека, но и выгодно. Ученые под руководством доцента Лауры Джеффрис исследовали в качестве пищевого сырья сверчков.

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источник Pravda.Ru

По их словам, в этих насекомых содержится белка не меньше, чем в привычной западному человеку говядине, но для получения "сверчкового" белка требуется значительно меньше ресурсов. При этом в сверчках содержится девять незаменимых аминокислот, большое количество железа и витамина B-12.

К слову, добровольцы, которых попросили попробовать сверчков, отметили, что на вкус такая пища не столь ужасна, как кажется на вид, особенно, если смешивать жучков с другими продуктами, например, с шоколадом. Но не секрет, что для многих людей будет настоящей проблемой взять в рот жука. Этот вопрос хотят решать переработкой насекомых — например, делать из них протеиновые батончики, сообщает Российская газета.

Как ранее писала Правда.Ру, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор уверен, что символом категорически неправильного подхода к питанию являются диеты, основанные на сокращении потребления углеводов, жиров, на подсчете калорий. Важнее "не забывать о своих микробах", утверждает Спектор, а вот есть можно все, что пожелается.

В нашем кишечнике живет около ста триллионов микробов, и это не только бактерии, это и вирусы, и грибы, и все они тем или иным образом влияют на здоровье. Наше питание должно основываться на трех ключевых правилах: больше продуктов, не прошедших технологическую обработку, больше клетчатки, больше разнообразия. Лучше всего, если каждый день у вас неповторяющееся меню, вы едите разную пищу, ничего не исключая из диеты — ни молочных продуктов, ни мяса, ни углеводов.

Также недавно был назван простой способ продлить жизнь. И он тоже связан с питанием. Ученые из США представили новые доказательства того, что низкокалорийная диета увеличивает продолжительность и качество жизни.

Проведя эксперименты с приматами, специалисты пришли к выводу, что ограничение рациона с первых дней жизни в целом сокращает ее продолжительность, тогда как переход на низкокалорийную диету во взрослые и пожилые годы жизни наоборот, ее продлевает.

В среднем, обезьяны, чей рацион был ограничен, жили на 2-4 года дольше, некоторые особи доживали до 35-40 лет, что почти в 1,5 раза больше, чем типичные сроки жизни макак в неволе. По словам исследователей низкокалорийная диета также улучшила состояние здоровья приматов, позволив им вести более активный образ жизни в глубокой старости.

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