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Источник Правда.Ру

Благодаря прививкам от гриппа в этом сезоне заболели вдвое меньше людей

Здоровье

Почти половина россиян сделала прививки от гриппа перед сезоном 2015-2016 годов, что вдвое снизило уровень заболеваемости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Фото: AP

По ее словам, это стало одной из основных причин того, что на данный момент недельные показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году в два раза ниже, чем в прошлом, передает ТАСС.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в стране в середине января появились первые тревожные данные о летальных случаях, связанных с гриппом. В этом сезоне в России циркулирует три штамма вируса гриппа, А и один штамм — гриппа В. При этом на долю опасной "гонконгской" разновидности (штамм А(Н3N2) приходится практически каждый второй случай заболевания гриппом. К счастью, эксперты ВОЗ, ежегодно выпускающие рекомендации по составу вакцины против гриппа, в этом сезоне попали в точку, точно спрогнозировав, против каких разновидностей вирусов надо прививаться. Так что те, кто прививку сделал, получили защиту именно от пришедших к нам штаммов гриппа, в том числе и наиболее опасного "Гонконга".

В этом сезоне для пяти заболевших встреча с "гонконгским" гриппом стала роковой: эта разновидность вируса вызывает тяжелую пневмонию и другие осложнения. Пять заболевших из четырех регионов врачам спасти не удалось. Все они не были привиты против гриппа.

Прививки уже доказали свою эффективность, но что, если вы не успели сделать прививку и уже заболели. При тяжелом течении болезни медики обычно выписывают антибиотики. Но вот совсем недавно стало ясно, что они бессильны.

Первый случай смерти человека от микроба, стойкого к действию почти всех антибиотиков, зафиксировали американские медики. Семидесятилетняя гражданка США, вернувшись в августе 2016 года из длительной поездки по Индии, вскоре попала в реанимацию с диагнозом "синдром системного воспаления", который, по всей видимости, были связан с инфекцией в правом бедре. У пациентки развился сепсис, и она умерла в начале сентября.

Бактерию, которую нашли в образцах ткани умершей женщины, ученые знают давно. Вот только ее новый штамм, убивший женщину, оказался устойчив ко всем доступным антимикробным препаратам.

Кроме того, организм может просто привыкнуть к антибиотикам, говорят специалисты.

— Мы приходим в аптеку, когда мы простудились, и антибиотики, как правило, нам предлагают в первую очередь. После того как стали говорить о том, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, что они бесполезны, более совестливые провизоры перестали предлагать и советовать их. Однако менее совестливые, чтобы получить выручку в аптеке и, соответственно, заработать, предложат их обязательно. Причем предложат самые дорогие антибиотики, убеждая вас в том, что они широкого спектра действия.

Поэтому мы глотаем антибиотики, не разбирая. А часто они нам не нужны — и мы сами вызываем мутацию штаммов, которые у нас, может быть, присутствуют. Таким образом постепенно вырабатывается устойчивость к этим видам антибиотиков, — рассказала Правде.Ру Ирина Булыгина, независимый эксперт фармрынка.

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