В России стало меньше курящих детей

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Число курящих несовершеннолетних в России за несколько лет сократилось в 2,5 раза, взрослые также стали курить меньше — на треть. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В будущем курить собирается все меньше подростков. По словам Скворцовой, в ходе опроса детей в возрасте от 13 до 15 лет на вопрос, будут ли они курить, когда вырастут, выяснилось, что число тех, кто собирается начать курить, уменьшилось более чем в четыре раза, передает ТАСС.

Напомним, споры вызвало недавно озвученное предложение Минздрава навсегда запретить курить людям, рожденным после 2015 года. Такой запрет может начать действовать в 2033 году. Эта идея содержится в новой антитабачной концепции ведомства.

Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По данным Минздрава РФ, из-за курения женщины в среднем теряют больше пяти лет жизни, а мужчины — все девять.

Кроме того, работодателям хотят предоставить право увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня.

Правда, в Минюсте заявили, что эти предложения противоречат основным российским законам. Там отметили, что запрет на продажу сигарет гражданам, которые родились после 2015 года, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу. А предложение продлевать рабочий день курящим, по сообщению ведомства, противоречит Трудовому кодексу России.

Напомним, ранее эксперты подвели итоги действия антитабачного закона. Выяснилось, что он повлиял на мужчин — курильщиков стало меньше на 34 процента, а вот на женщин — нет. Количество курильщиц выросло с 8,4% в 2003 году до 13,6% в 2013 году.

Самыми действенными мерами в борьбе с вредной привычкой эксперты считают повышение акцизов, отсутствие рекламы и запрет на поштучную продажу сигарет.

— Акцизы в этом отношении являются самым действенным фактором влияния не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения. Особенно это касается молодого и малоимущего населения, — цитирует директора центра, главного специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ Сергея Бойцова ТАСС.

Женщин к курению приучили на западе, говорят специалисты. Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина уверена: во всем виновата реклама.

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