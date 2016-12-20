Ученые рассказали, как распознать будущего преступника в детстве

Проследив за личными историями людей вплоть до 38-летнего возраста, учёные показали, что львиную долю преступлений совершает сравнительно небольшая группа населения. Признаки будущей принадлежности к этой "группе риска" можно заметить уже с трёх лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Human Behaviour.

Учёные обнаружили, что попадание человека в эту группу можно с высокой надёжностью предсказать еще в раннем детстве по результатам обследования развития нервной системы, языковых, моторных и познавательных навыков, а также особенностей характера, передает Лайф.

Угрозы для детей в последнее время сыплются со всех сторон. Особенно в интернете. Недавно Правда. Ру сообщала о так называемых "группах смерти", где несовершеннолетним навязывали мысли о суициде.

Кроме того, детей активно веруют в террористы. По данным СМИ, "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в настоящее время осуществляет вербовку подростков в мусульманской среде с целью совершения их руками терактов в странах Европы.

Ранее Правда.Ру сообщала о задержанных в Европе подростках, которые пытались устроить теракты на рождественских ярмарках.

12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии. Как сообщает Der Spiegel, подросток дважды пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, однако детонатор не сработал. По данным издания Focus, теракт пытался устроить уроженец Людвигсхафена иракского происхождения. Как рассказали источники СМИ, мальчик находился под сильным влиянием боевика запрещенной в России организации "Исламское государство".

А в Бельгии задержали детей, только планировавших теракты на ярмарках. Отмечается, что подростки получали через интернет инструкции, как убить человека или сделать бомбу. По словам представителя прокуратуры Бельгии, подростки были "завербованы террористическими организациями для подготовки или совершения терактов".

В России детей пытаются оградить от тюремной пропаганды. Ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину о проблеме распространения уголовной идеологии в образовательных учреждениях.

"В тюрьме сидит человек и у него есть свои "смотрящие" на воле и связываются в том числе с детьми, с подростками в социальных учреждениях, устанавливают свои порядки. И детей, и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны. А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-нибудь преступление, он переходит в разряд "опущенных" — у него отдельная парта, отдельная посуда, его можно избивать, его можно насиловать", — рассказала ответственный секретарь СПЧ.

Она сообщила о том, что уголовная идеология насаждается не только в интернатах и детских домах, но и в обычных школах.

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