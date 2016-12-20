Тяжелейший грипп массово закрывает школы и детсады

Более 400 школ и детских садов закрыты в России из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Полностью закрыты 290 школ в 29 субъектах российской федерации, 154 детских сада, семь школ — интернатов, а также 3178 классов", — отметила она.

Попова добавила, что впервые с начала эпидсезона грипп диагностирован у 52,3% пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет преимущественно среди детей, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, по совокупному населению превышение недельных порогов заболеваемости уже отмечено в 29 регионах России.

По ее словам, среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов отмечено в восьми регионах, от трех до шести лет — в 25, у школьников от семи до 14 лет — также в 25 регионах. Среди людей старше 15 лет превышение недельных порогов на прошедшей неделе выявлено в 24 регионах.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Хабаровске от гриппа умерла 7-летняя девочка.

"16 декабря 2016 года в одну из больниц Хабаровска из дома была доставлена семилетняя девочка с высокой температурой. Через несколько часов она скончалась. Следственными органами будет дана тщательная оценка действиям врачей по оказанию своевременной медицинской помощи ребенку", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В местном Минздраве случившееся объясняют скорым развитием болезни у ребенка, а также тем, что прививку от гриппа девочке делали семь лет назад. Специалисты обещают провести в больнице, где она скончалась, свою проверку.

Тем временем главный санитарный врач России рассказала РИА Новости о том, как россиянам обезопасить себя в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Во-первых, нужно ограничить своё участие в массовых мероприятиях и местах массового скопление населения, если это неизбежно, нужно обязательно носить маску, нужно как можно чаще мыть руки, нужно мыть лицо, нужно по возвращении домой или, если есть возможность, на рабочем месте промывать носовые ходы подсоленной водой", — рассказала Попова.

Глава надзорного ведомства также призвала обязательно оставаться дома при появлении первых признаков простуды: насморка, головной боли, повышения температуры. "Обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, а в случае резкого ухудшения состояния здоровья обратиться за экстренной медицинской помощью", — подчеркнула собеседница агентства.

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