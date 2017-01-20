Медики: Люди с сидячей работой быстрее стареют

Низкая физическая активность приводит к ускоренному старению клеток. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) обнаружили, что люди, которые проводят в сидячем положении больше 10 часов в день, стареют на 8 лет быстрее. Об этом говорится в статье American Journal of Epidemiology, кратко о которой сообщает Science Daily.

В исследовании принимали участие 1500 пожилых женщин от 64 лет. Выяснилось, что пожилые женщины, которые уделяют физической активности менее 40 минут в день и проводят более 10 часов в день сидя, имеют более короткие теломеры — концевые участки хромосом. Теломеры защищают хромосомы от повреждений, но с возрастом постепенно укорачиваются.

Сидячий образ жизни приводит к тому, что клетки стареют более быстрыми темпами. Соответственно, фактический возраст перестает соответствовать биологическому возрасту. Зарядка в течение 30 минут в день помогает сократить этот разрыв.

Напомним, ранее ученые установили, что сидячая деятельность чревата расстройством нервной системы и повышением тревожности. Они провели эксперимент с девятью группами добровольцев, в каждой из которых фиксировалось время, проведенное людьми перед экраном телевизора или компьютера, или за выполнением какого-либо вида письменной работы.

Как сообщает Medpulse.Ru, исследователи выявили, что два часа, проведенные в таком положении, повышают уровень тревожности, приводят к депрессии и провоцируют нервные расстройства. Дело в том, что замедляется обмен веществ, снижающий общую энергию и нарушающий эмоциональный фон. Если такие симптомы появились в течение длительного периода сидячей работы, то высока вероятность затяжной депрессии.

А недавно был назван простой способ продлить жизнь. Ученые из США представили новые доказательства того, что низкокалорийная диета увеличивает продолжительность и качество жизни.

Проведя эксперименты с приматами, специалисты пришли к выводу, что ограничение рациона с первых дней жизни в целом сокращает ее продолжительность, тогда как переход на низкокалорийную диету во взрослые и пожилые годы жизни наоборот, ее продлевает.

В среднем, обезьяны, чей рацион был ограничен, жили на 2-4 года дольше, некоторые особи доживали до 35-40 лет, что почти в 1,5 раза больше, чем типичные сроки жизни макак в неволе. По словам исследователей низкокалорийная диета также улучшила состояние здоровья приматов, позволив им вести более активный образ жизни в глубокой старости.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!