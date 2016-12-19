От слабоумия в пожилом возрасте спасет сауна

Учёные из Университета Восточной Финляндии выяснили, что регулярные посещения сауны на протяжении длительного времени снижают риск возникновения с возрастом старческой деменции (приобретённого слабоумия).

Фото: REX

Учёные на протяжении 20 лет отслеживали состояние здоровья двух групп людей: посещавших сауну часто и тех, кто бывал там довольно редко. Среди первых частота деменции оказалась на 66 процентов ниже, чем у вторых. Соответствующая статья опубликована в Age and Ageing, передает Лайф.

Следует отметить, что исследователи не установили достоверных причинно-следственных связей между приобретённым слабоумием и более редким посещения сауны.

Ученые давно пытаются найти ответ на вопрос: что спасет от болезни Альцгеймера и слабоумия в пожилом возрасте. Специалисты не устают предлагать новые гипотезы. Так, например, австралийские ученые выяснили, что не допустить потери умственных способностей у пожилых людей помогают компьютерные игры. Согласно статье в American Journal of Psychiatry, именно они замедляют развитие слабоумия, а также улучшают настроение у тех пожилых людей, которые имеют риск деменции. Секрет в тренировке мозга, которая происходит при работе с компьютером. Кроме того, такие упражнения не стоят дорого и не навредят здоровью. Практику профилактики деменции с помощью игр на ПК намерены ввести в клиниках.

Исследователи из Университета Восточного Лондона уверены, что расшевелить мозг способен стакан воды. В ходе исследований ученые выяснили, что после того, как человек выпьет стакан этой удивительной жидкости, сразу начинается процесс обновления и мозг резко повышает свои возможности на 14-15 процентов.

В свою очередь, британские ученые из Университета Ридинга, закончив серию экспериментов над грызунами, высказали мнение, что шампанское может способствовать предотвращению деменции и слабоумия. Для этого они рекомендуют выпивать его не более трех фужеров в день. Однако подойдет не всякий вид игристого напитка, а именно тот, в составе которого использовали экстракты винограда Пино-нуар и Пино-минье.

Кстати, предвестником слабоумия ученые назвали черный юмор. Специалисты из Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, в котором утверждается, что избыточная склонность к чeрному юмору может быть признаком надвигающейся деменции, или старческого слабоумия. Родные страдающих деменцией рассказали, что они начали шутить по поводу трагических происшествий, о которых сообщали СМИ. А жена одного из пациентов рассказала, что еe муж начал смеяться над вещами, которые были лишь немного забавными, что потом переросло в постоянный смех по любому поводу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня