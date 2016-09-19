Кукол Барби могут запретить из-за влияния на детскую психику

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров подготовила пакет поправок в техрегламент "О безопасности игрушек", который был изначально предложен министерством национальной экономики Казахстана. В результате нововведения кукла Барби может не пройти экспертизу игрушек в России.

По мнению ассоциации, в техрегламенте недостаточно отражены критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей. Кроме того, в соответствии с поправками, экспертиза должна будет учитывать религиозные, национальные и прочие "особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза".

Так, АИДТ приводит пример куклы Барби, которая никак не соответствует мусульманским представлениям о том, как должна одеваться женщина.

Напомним, что инициатива министерства национальной экономики Казахстана предполагает запрет ввоза на территорию стран Таможенного союза игрушек, которые провоцируют детей на "пренебрежительное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей" и вызывают проявление жестокости. Игрушки, сделанные по сюжетам мультфильмов или комиксов, где присутствуют безнравственность и насилие, также не пройдут на российский рынок.

"Последствия влияния игрушек на детскую психику никем не учитываются, а отсутствие профессиональной экспертной оценки и бесконтрольное производство мультижанровых игрушек может негативно повлиять на формирование личности ребенка, имея антисоциальный эффект", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

В соответствии с проектом поправок, производители товаров для детей должны будут пройти специальную экспертизу и получить сертификат на право реализовывать свою продукцию.

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