Ассоциация предприятий индустрии детских товаров подготовила пакет поправок в техрегламент "О безопасности игрушек", который был изначально предложен министерством национальной экономики Казахстана. В результате нововведения кукла Барби может не пройти экспертизу игрушек в России.
По мнению ассоциации, в техрегламенте недостаточно отражены критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей. Кроме того, в соответствии с поправками, экспертиза должна будет учитывать религиозные, национальные и прочие "особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза".
Так, АИДТ приводит пример куклы Барби, которая никак не соответствует мусульманским представлениям о том, как должна одеваться женщина.
Напомним, что инициатива министерства национальной экономики Казахстана предполагает запрет ввоза на территорию стран Таможенного союза игрушек, которые провоцируют детей на "пренебрежительное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей" и вызывают проявление жестокости. Игрушки, сделанные по сюжетам мультфильмов или комиксов, где присутствуют безнравственность и насилие, также не пройдут на российский рынок.
"Последствия влияния игрушек на детскую психику никем не учитываются, а отсутствие профессиональной экспертной оценки и бесконтрольное производство мультижанровых игрушек может негативно повлиять на формирование личности ребенка, имея антисоциальный эффект", — отмечается в пояснительной записке к проекту.
В соответствии с проектом поправок, производители товаров для детей должны будут пройти специальную экспертизу и получить сертификат на право реализовывать свою продукцию.
Читайте также:
Психосоматика: Тело страдает за муки души
Ученые обвинили Lego в воспитании детей-садистов
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Нынешняя избирательная кампания наглядно демонстрирует, какие перемены произошли в политической системе нашей страны за последние пять лет, считают многие российские эксперты. По их мнению, результат выборов в Государственную думу известен уже сейчас. Так ли это на самом деле, насколько правомерны подобные заявления?
У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?
У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?