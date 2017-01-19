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Источник Правда.Ру

Антитабачную концепцию минздрав перепишет еще 10 раз

Здоровье

Предложенная министерством здравоохранения новая антитабачная концепция пока представляет собой черновой вариант и будет еще дорабатываться. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Фото: REX

"То, что обсуждается в настоящее время, — просто один из вариантов этого документа, — сказал сенатор. — Допускаю, что к моменту официального опубликования его на сайте Минздрава будет решено вывесить другой вариант".

По словам Рязанского, необходимо поддерживать усилия Министерства здравоохранения, направленные на борьбу с табакокурением и продвижение здорового образа жизни. Однако в предложенном варианте концепции есть пункты, требующие обсуждения.

"Например, одно из положений предписывает, что детям, родившимся после 2014 года, на протяжении всей жизни будет запрещено покупать сигареты. Предполагаю, что речь в данном случае идёт не о запретах, а о том, что эти люди сами придут к тому, что курить не стоит", — пояснил Валерий Рязанский.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, Минздрав разработал антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Помимо этого документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

А позже стало известно еще обо дном пункте новой концепции — Минздрав предложил дать работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Достаточно ли принимаемых мер, Правде. Ру рассказал доктор медицинских наука, профессор, главный нарколог Минздрава и член общественной палаты РФ Евгений Брюн:

— Никто этого не знает. Чем меньше рынок психоактивных веществ, тем меньше их принимают. Поэтому идет сокращение рынка и мест доступности курения табака. Министерство здравоохранения уже считало, что на 18% снизилось количество потребления табака. Я думаю, что, поскольку борьба идет всемирная, то и дальше какие-то успехи будут по этому поводу.

Но этот процесс медленный и любые действия государства сказываются, скорее всего, на следующих поколениях, когда следующее поколение принимает правила игры уже как некую данность. Нельзя ожидать немедленных каких-то катастрофических успехов. Поэтому будем ждать дальнейшего уменьшения курения.

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Запрет на курение стал реальностью
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