Ученые: От солнечных ожогов не спасет ни зонтик, ни крем

источник Pravda.Ru

Люди, проводящие по 3-4 часа на пляже, рискуют заполучить солнечные ожоги и заметно повышают свои шансы приобрести рак кожи. При этом любителей погреться на солнышке не спасут ни кремы от загара, ни зонтики. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

— Ни то, ни другое не может самостоятельно предотвратить появление солнечных ожогов на реальном пляже. Все это подчеркивает необходимость использования сразу нескольких средств защиты от ультрафиолетовых лучей", — заявил Хао У-Ян (Hao Ou-Yang) из исследовательского центра компании Johnson & Johnson в городе Скиллман (США).

Был проведен эксперимент. Одна группа людей пользовалась на пляже зонтами, другая нанесла кремы от солнца. Вечером ученые подвели итоги эксперимента, подсчитав число ожогов на шее, спине, ногах и прочих частях тела добровольцев. Как показали эти эксперименты, почти все люди, которым выдали зонты — около 78% — получили солнечные ожоги. Крем, как отмечают ученые, тоже не смог защитить их от солнечного ультрафиолета — ожоги были найдены у примерно четверти добровольцев, передает РИА Новости.

Также ученые установили, что ультрафиолетовое излучение Солнца продолжает наносить вред здоровью и вносить ошибки в структуру ДНК, даже если человек ушел с солнцепека, так как оно превращает основной защитный пигмент кожи, меланин, в источник канцерогенных субстанций, повреждающих генетический код на протяжении последующих 3-4 часов, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Science.

По официальной статистике ВОЗ, длительное пребывание на солнце является сегодня основной причиной развития меланомы и других форм рака кожи. Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила или напрямую разрушает ДНК, или же взаимодействует с молекулами в клетках нашей кожи и превращает часть из них в канцерогены.

Тем временем, как сообщала Правда.Ру, ранее ученые пришли к выводу: витамин С поможет в борьбе с раком. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком.

Если здоровые клетки содержат много каталазы и поэтому легко разлагают потенциально смертельно опасный пероксид водорода на безвредные воду и кислород, у больных этого фермента мало. Поэтому молекулы пероксида не выводятся из клеток опухоли, постепенно убивая их. Соседние обычные клетки при этом не страдают.

Ранее, в ходе экспериментов на мышах та же научная группа показала, что введение витамина С внутривенно эффективно убивает раковые клетки. Пытаться сделать то же самое с помощью таблеток бесполезно — в пищеварительном тракте значительная часть витамина разрушается и не может по кровотоку достигнуть опухоли.

А недавно в мобильный телефон первый портативный секвенатор ДНК, позволяющий находить мутации, связанные с раком, а также следы болезнетворных микробов и вирусов. Устройство призвано решить одну задачу — искать известные последовательности в геноме. Иными словами, он будет заниматься обнаружением мутаций, связанных с тем или иным типом рака, а также идентифицировать опасные микробы, вирусы и другие патогены. Если в ДНК будет найдена "неправильная" последовательность, то сигнал получит пользователь телефона.

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