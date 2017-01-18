Минздрав увидел угрозу в масштабах рекламы колбасы

Минздрав России предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российских телеканалах. Это предусмотрено стратегией по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

Ограничения будут введены на время и продолжительность показа рекламных роликов о вредных продуктах. Также предлагается введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

Кстати, ранее ученые рассказали, что мясо и шоколад оказывают возбуждающее действие на организм, в результате чего те люди, которые злоупотребляют сладостями и жирным, более всех остальных подвержены к скачкам настроения от необузданной радости до глубокой депрессии. Конечно, можно говорить о вреде, который несут эти продукты лишь в случаях их чрезмерного употребления.

Также в стратегии Минздрава содержится предложение открыть в стране сеть столовых и кафе со здоровой едой. Причем для граждан, которые находятся за чертой бедности, обслуживание там может быть бесплатным.

"Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)", — говорится в тексте стратегии.

По мнению разработчиков стратегии ЗОЖ до 2025 года, эта мера и ряд других позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

Между тем ученые выяснили, почему люди подсаживаются на фастфуд. По словам исследователей, диета с повышенным содержанием сахара и жира не только привела к развитию ожирения у грызунов, но и к появлению необъяснимой тяги к пище. Развитие подобной реакции сопровождалось резким ростом в концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.

Как объясняют ученые, эндоканнабиноиды представляют собой аналоги тех веществ, которые содержатся в марихуане. Большое количество нервных клеток, реагирующих на такие молекулы, содержится в кишечнике человека, а необъяснимое желание поесть появляется в результате действия на эти рецепторы вещества марихуаны ТГК-9.

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