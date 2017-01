Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни

Американские ученые представили новые доказательства того, что низкокалорийная диета увеличивает продолжительность и качество жизни.

Считается, что снижение калорийности диеты на 30-40% может привести к увеличению продолжительности жизни. Это неоднократно находило подтверждение в многочисленных экспериментах на мышах и крысах. Однако, два эксперимента, проведенные на приматах, завершились ранее с прямо противоположными результатами.

Авторы исследований неоднократно обвиняли друг друга в неправильной диете приматов и методике наблюдений. Тогда участники и той и другой группы решили объедиться и провели совместное повторное исследование под руководством Розалин Андерсон из университета Висконсина в Мэдисоне.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые проанализировали результаты старых опытов и вместе попытались привести их к "общему знаменателю". Выяснилось, что главным различием в методике ведения экспериментов было то, что ученые начинали лишать обезьян пищи в разном возрасте — приматологи из Института старения делали это с самых ранних лет, а их коллеги из университета Висконсина — только во взрослой жизни, когда обезьяны достигали возраста в 8 лет.

Ученые пришли к выводу, что ограничение рациона с первых дней жизни в целом сокращает ее продолжительность, тогда как переход на низкокалорийную диету во взрослые и пожилые годы жизни наоборот, ее продлевает.

В среднем, обезьяны, чей рацион был ограничен, жили на 2-4 года дольше, некоторые особи доживали до 35-40 лет, что почти в 1,5 раза больше, чем типичные сроки жизни макак в неволе. По словам исследователей низкокалорийная диета также улучшила состояние здоровья приматов, позволив им вести более активный образ жизни в глубокой старости.

Напомним, ранее британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий. Наше здоровье и долголетие зависит от… кишечных микробов. Поэтому хватит думать о том, что мы едим сами, а озаботимся вопросом: чем же мы кормим этих внутренних "жителей".

Именно это утверждает профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, автор вышедшего в 2015 году бестселлера The Diet Myth: The Real Science Behind What We Eat ("Диетический миф: реальная научная подоплека нашего питания").

Идею о том, как важно заботиться о благополучии своей кишечной микрофлоры — ключевого фактора здоровья организма, Тим Спектор пропагандирует уже давно, пишет health.mail.ru.

Профессор уверен, что символом категорически неправильного подхода к питанию являются диеты, основанные на сокращении потребления углеводов, жиров, на подсчете калорий. Важнее "не забывать о своих микробах", утверждает Спектор, а вот есть можно все, что пожелается.

В нашем кишечнике живет около ста триллионов микробов, и это не только бактерии, это и вирусы, и грибы, и все они тем или иным образом влияют на здоровье.

Наше питание должно основываться на трех ключевых правилах: больше продуктов, не прошедших технологическую обработку, больше клетчатки, больше разнообразия. Кишечные микробы помогают переваривать пищу, регулируют активность иммунной системы, вырабатывают различные химические вещества, так или иначе действующие на состояние организма. Для каждого человека состав кишечной микрофлоры уникален, и именно от нее зависит реакция на разные продукты и лекарства, подчеркивает Спектор.

Лучше всего, если каждый день у вас неповторяющееся меню, вы едите разную пищу, ничего не исключая из диеты — ни молочных продуктов, ни мяса, ни углеводов.

Самые полезные для кишечных микробов продукты — те, что прошли процесс естественной ферментации (натуральный йогурт без сахара или подсластителей, кефир, непастеризованный сыр, суп мисо, кимчи или квашеная капуста).

Спектор также советует съедать семь порций овощей и фруктов в день, включая травы и сырые семена. Собственным советам профессор следует довольно давно. Его завтрак состоит из чашечки черного кофе и йогурта с семенами и ягодами. Немного позднее Спектор позволяет себе выпить стакан кефира, на ланч он есть орехи и фрукты, ужинает тайским карри, вегетарианской паэльей, чечевичным бургером или салатом с сыром.

Обязательной деталью рациона профессора является оливковое масло — оно богато антиоксидантами. Что касается мяса, то его Спектор ест только раза два в месяц, чтобы не лишать организм столь необходимого витамина B12.

Сколько ученых — столько и мнений о том, как правильно худеть. К примеру, ранее исследователи из Университета Колорадо (США) выяснили, что похудеть можно, сократив время провождения в сидячем положении. В то же время, биологи из городского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что в некоторых случаях физические нагрузки безрезультатны для желающих похудеть и могут способствовать набору массы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня