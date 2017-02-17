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Источник Правда.Ру

Медики выяснили, когда курение может быть полезно

Здоровье

Ученые нашли человека, для здоровья которого курение оказалось не вредным, а полезным. Житель Германии был болен анемией. Угарный газ, содержащийся в табачном дыме, помогал его организму подавлять болезнь, говорится в статье в Journal of Biological Chemistry.

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При этом врачи отмечают, что больные анемией являются необычно стойкими к отравлению угарным газом.

При анемии гемоглобин теряет способность нормально переносить кислород — центр белка при контакте с молекулами кислорода распадается на части. Но курение помогло пациенту защитить гемоглобин от разрушения, выяснили ученые из Райсовского университета в Хьюстоне (США).

Если для обычных людей угарный газ — яд, то для страдающих анемией это — своеобразное лекарство. Он стабилизирует гемоглобин и позволяет ему хотя бы частично исполнять свои функции, а не разваливаться при контакте с кислородом.

Но курение — совсем не панацея, говорят врачи. Можно принимать большие дозы антиоксидантов, которые будут защищать гемоглобин схожим образом.

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