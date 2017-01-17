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Источник Правда.Ру

Ученые: Доноры крови живут дольше

Здоровье

Ученые из Дании и Швеции провели исследование, результаты которого показали, что регулярное донорство продлевает человеку жизнь. Специалисты из Копенгагенского университета в сотрудничестве со своими коллегами из Швейцарии провели крупномасштабное исследование донорской базы данных стран Скандинавии.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Сдача крови помогает стимулировать работу внутренних органов, обеспечивает приток "свежей" крови и тонизирует организм. Более того, ученые пришли к выводу, что почетные доноры реже страдают от хронических заболеваний, чем остальные люди, сообщает "Комсомольская правда".

К слову, переливание человеку "молодой" крови раньше считали путем к вечной молодости, однако ученые этот миф опровергли.

"Наше исследование показывает, что "молодая кровь" сама по себе не способна омолодить организм и как-то воздействовать на него. Более правильным будет говорить о том, что "старая кровь" содержит в себе какие-то молекулы, которые мы должны уничтожить для того, чтобы обратить старость вспять и замедлить ее ход", — заявила Ирина Конбой из университета Калифорнии в Беркли (США).

Специалисты заменили примерно 50 процентов крови в организме пожилых мышей "юной" кровью. С одной стороны, введение "юной" крови действительно несколько омолаживало тело пожилых грызунов, причем эффект от этого был почти мгновенный. Однако через несколько дней после замены крови мускулы молодых мышей начали быстро стареть, клетки их мозга начали умирать и снижать уровень активности, что сопровождалось ухудшением памяти и обоняния, и в других органах тоже возникли типичные "старческие" нарушения.

Однако ученые не теряют надежду раскрыть секрет вечной молодости. Как сообщала Правда.Ру, группа американских исследователей, представляющих Институт Скриппса, обнаружили белок, играющий одну из ключевых ролей в регулировании процесса старения людей и многих других живых существ.

Биологам удалось выделить протеин TZAP. "Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много".

Специалисты рассчитывают, что полученные ими результаты в перспективе помогут лучше понять механизмы старения, а как следствие — найти более эффективные способы продления жизни человека и лечения возрастных заболеваний.

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