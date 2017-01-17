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Источник Правда.Ру

В Подмосковье на 8% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Здоровье

Специалисты зафиксировали в Подмосковье за прошлую неделю более 50 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), при этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 8,1%. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

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"В возрастной группе от нуля до двух лет отмечалось превышение эпидпорога в 12 муниципальных образованиях. Среди детей от трех до шести лет эпидпорог был превышен в 17 муниципальных образованиях. Среди детей от 7 до 14 лет превышение пороговых уровней заболеваемости зарегистрировано в семи муниципальных образованиях. В возрастной группе от 15 лет и старше превышение эпидпорога зарегистрировано в 26 муниципальных образованиях", — отмечает ведомство.

Сейчас в России из-за эпидемии гриппа закрыты на карантин порядка тысячи школ. Временные каникулы у детей в Архангельске, Уфе, Перми, Оренбурге, Белгороде и других городах, передает "ТВ Центр".

Эпидемический порог, сообщили в Роспотребнадзоре, превышен в 52 российских субъектах, в среднем не более чем в полтора раза. Самая сложная ситуация — в Брянской и Тамбовской областях, а также в республике Тыва, там заболевших в три раза больше.

В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на предэпидемическом уровне.

Как ранее сообщала Правда. Ру, в стране в середине января появились первые тревожные данные о летальных случаях, связанных с гриппом. В этом сезоне в России циркулирует три штамма вируса гриппа, А и один штамм — гриппа В. При этом на долю опасной "гонконгской" разновидности (штамм А(Н3N2) приходится практически каждый второй случай заболевания гриппом. К счастью, эксперты ВОЗ, ежегодно выпускающие рекомендации по составу вакцины против гриппа, в этом сезоне попали в точку, точно спрогнозировав, против каких разновидностей вирусов надо прививаться. Так что те, кто прививку сделал, получили защиту именно от пришедших к нам штаммов гриппа, в том числе и наиболее опасного "Гонконга".

В этом сезоне для пяти заболевших встреча с "гонконгским" гриппом стала роковой: эта разновидность вируса вызывает тяжелую пневмонию и другие осложнения. Пять заболевших из четырех регионов врачам спасти не удалось. Все они не были привиты против гриппа.

По статистике медиков, привитых людей среди заболевших нет. Специалисты отмечают, что вакцинация — по-прежнему лучшая защита от вируса.

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