Российские ученые нашли у европейцев "ген депрессии"

Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН, изучив материалы, собранные голландскими коллегами, обнаружили у европейцев ген, ответственный за развитие депрессии, сообщила пресс-служба ИЦИГ.

Метод новосибирских ученых позволяет обрабатывать меньший объем данных для получения результата. Так, если для выявления гена, ответственного за депрессию, потребовалось обследовать материалы около 2 тыс. человек, хотя для других методик потребовалось бы более 50 тыс. генотипов.

Депрессия — одно из самых распространенных в мире психических расстройств. Согласно опубликованному в 2016 году докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от нее страдают около 350 млн человек во всем мире.

Кстати, ранее стало известно, что ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) модернизируют бытовую светодиодную лампу, чтобы с ее помощью проводить светотерапию в домашних условиях. Она поможет привести человека в тонус и спасти от депрессии, сообщил ТАСС завкафедрой конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры Антон Лощилов. Благодаря световым манипуляциям человек может перейти в состояние умиротворения или, наоборот, повышенного тонуса, пояснил Лощилов.

"Речь идет о светотерапии, когда источник света может воздействовать на человека на неосознаваемом уровне и синхронизовать биоритмы мозга с частотой сверхмалых модуляций освещения", — сказал он.

Кроме того, американские ученые рассказали, что от депрессии спасет движение. Физические нагрузки способны помочь человеку выйти из депрессии, спорт держит мышцы в тонусе и повышает выносливость.

Напомним, ранее ученые установили, что сидячая деятельность чревата расстройством нервной системы и повышением тревожности. Они провели эксперимент с девятью группами добровольцев, в каждой из которых фиксировалось время, проведенное людьми перед экраном телевизора или компьютера, или за выполнением какого-либо вида письменной работы.

Как сообщает Medpulse.Ru, исследователи выявили, что два часа, проведенные в таком положении, повышают уровень тревожности, приводят к депрессии и провоцируют нервные расстройства. Дело в том, что замедляется обмен веществ, снижающий общую энергию и нарушающий эмоциональный фон. Если такие симптомы появились в течение длительного периода сидячей работы, то высока вероятность затяжной депрессии.

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