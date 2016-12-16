Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Найдена главная причина развития аутизма

Здоровье

Учёные из Университета Торонто (Канада) провели исследование, в ходе которого доказали, что нехватка определенного белка в головном мозге провоцирует развитие аутизма. Треть случаев аутизма объясняется именно нехваткой одного белка.

356854.jpeg

Авторы проводили эксперименты с лабораторными мышами — у животных снижали уровень белка nSR100 (он важен для полноценной работы головного мозга). Когда возникал дефицит этого вещества, мыши начинали необычно себя вести — переставали контактировать друг с другом и как будто замыкались в себе. Как утверждают учёные, по всем признакам такое поведение похоже на аутизм.

Ученые считают, что без nSR100 возможны ошибки в сплайсинге, в результате чего возникают неправильно синтезированные белки. Это может затем привести к ошибкам в формировании нейронной сети во время развития эмбриона и возникновению заболеваний аутического спектра, сообщает Лента.ру. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 из 160 детей страдает расстройством аутистического спектра.

Еще одной причиной, по которой у ребенка может развиться аутизм, ученые ранее называли лекарства, которые мать принимает во время беременности и кормления грудью. В частности, антидепрессанты. Селективные ингибиторы и психоактивные вещества, содержащиеся в этих препаратах, блокируют выработку необходимого для организма количества серотонина ("гормона счастья"), что отрицательно воздействует на нервную систему будущего малыша.

За последние два года это способствовало увеличению числа детей-аутистов на 30%, отмечают ученые из Университета Монреаля.

Кроме того, увеличить риск может нехватка витамина D у матери во время беременности Об этом сообщают австралийские ученые. О результатах исследования они рассказали в журнале Molecular Psychiatry.

На протяжении исследования ученые проанализировали около 4200 образцов крови беременных женщин, а после родов — образцы крови их детей. В дальнейшем они наблюдали за развитием малышей. Дети женщин с нехваткой витамина D к шести годам страдали аутизмом гораздо чаще, чем дети женщин, не испытывавших дефицита.

Ранее Правда.Ру сообщала, что российские психологи открыли способ выявлять детей-аутистов. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследования среди 40 мальчиков с расстройством аутистического спектра (РАС).

Дети с РАС хуже оценивают угол наклона линий, отличающихся от вертикальных, при этом диагональные линии воспринимают так же хорошо, как и обычные дети. Благодаря этому исследованию ученые смогут распознавать аутизм у детей на ранних стадиях.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Почему наши дети становятся психами
Темы дети аутизм здоровье
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Враги народа
Мир
Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело"
Как отдохнуть
Маленькое черное платье... Можно заменить?
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
bugbu mijio Эксперты: "Звезду смерти" в США не построят никогда
вячеслав судаков CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Dm St В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
vkontakte_288213980 В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
Сева Петров Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Сева Петров Четкий ответ Путина на тему выборов в США Обама получил еще в Ханчжоу
Сева Петров Сверхнаглость: Туск назвал ЕС "главным источником гуманитарной помощи для сирийцев"
Domush Kin Европа несколько веков не мылась в бане
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?