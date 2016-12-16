Найдена главная причина развития аутизма

Учёные из Университета Торонто (Канада) провели исследование, в ходе которого доказали, что нехватка определенного белка в головном мозге провоцирует развитие аутизма. Треть случаев аутизма объясняется именно нехваткой одного белка.

Авторы проводили эксперименты с лабораторными мышами — у животных снижали уровень белка nSR100 (он важен для полноценной работы головного мозга). Когда возникал дефицит этого вещества, мыши начинали необычно себя вести — переставали контактировать друг с другом и как будто замыкались в себе. Как утверждают учёные, по всем признакам такое поведение похоже на аутизм.

Ученые считают, что без nSR100 возможны ошибки в сплайсинге, в результате чего возникают неправильно синтезированные белки. Это может затем привести к ошибкам в формировании нейронной сети во время развития эмбриона и возникновению заболеваний аутического спектра, сообщает Лента.ру.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 из 160 детей страдает расстройством аутистического спектра.

Еще одной причиной, по которой у ребенка может развиться аутизм, ученые ранее называли лекарства, которые мать принимает во время беременности и кормления грудью. В частности, антидепрессанты. Селективные ингибиторы и психоактивные вещества, содержащиеся в этих препаратах, блокируют выработку необходимого для организма количества серотонина ("гормона счастья"), что отрицательно воздействует на нервную систему будущего малыша.

За последние два года это способствовало увеличению числа детей-аутистов на 30%, отмечают ученые из Университета Монреаля.

Кроме того, увеличить риск может нехватка витамина D у матери во время беременности Об этом сообщают австралийские ученые. О результатах исследования они рассказали в журнале Molecular Psychiatry.

На протяжении исследования ученые проанализировали около 4200 образцов крови беременных женщин, а после родов — образцы крови их детей. В дальнейшем они наблюдали за развитием малышей. Дети женщин с нехваткой витамина D к шести годам страдали аутизмом гораздо чаще, чем дети женщин, не испытывавших дефицита.

Ранее Правда.Ру сообщала, что российские психологи открыли способ выявлять детей-аутистов. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследования среди 40 мальчиков с расстройством аутистического спектра (РАС).

Дети с РАС хуже оценивают угол наклона линий, отличающихся от вертикальных, при этом диагональные линии воспринимают так же хорошо, как и обычные дети. Благодаря этому исследованию ученые смогут распознавать аутизм у детей на ранних стадиях.

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