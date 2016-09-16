Что готовит нам сезон простудных заболеваний? — Мнение специалиста

С началом осени возвращается и сезон простудных заболеваний. Началась ежегодная кампания по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды. Даже Московский метрополитен подключился к вакцинации. Прививки горожанам делают в передвижных пунктах у станций подземки. До 1 ноября можно привиться бесплатно.

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Можно ли сегодня говорить о начале эпидемии гриппа? На этот вопрос Pravda.Ru ответила пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.

"Первый подъем ОРВИ, как и всегда, начался после формирования детских коллективов. Но пока это не гриппозная этиология, пока это не вирусы гриппа. Грипп еще пока не пришел. Сейчас это различные остро-респираторные вирусные инфекции не гриппозной этиологии", - сказала Анна Брычева.

Помимо вирусов гриппа, существует еще порядка 200 видов таких вирусов, которые менее опасны для человека, но могут явиться причиной заболевания. Поэтому в период эпидподъема нужно принимать меры так называемой неспецифической профилактики, то есть чаще мыть руки с мылом после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух, правильно питаться, то есть продуктами, которые содержат витамин С, соблюдать режим дня, бывать на свежем воздухе достаточное количество времени и одеваться по погоде.

"Вот соблюдение всех этих нехитрых правил позволит сохранить иммунитет в догрипозный период, а лучшее средство от гриппа - это вакцина" - сказала Анна Брычева в беседе с Pravda.Ru.

Подробнее о том, когда начинается эпидемическая вспышка гриппа в России, как определяют штамм этого вируса и в какое время лучше делать прививки против гриппа, читайте в интервью, которое дала Pravda.Ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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