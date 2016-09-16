Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Что готовит нам сезон простудных заболеваний? — Мнение специалиста

Здоровье

С началом осени возвращается и сезон простудных заболеваний. Началась ежегодная кампания по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды. Даже Московский метрополитен подключился к вакцинации. Прививки горожанам делают в передвижных пунктах у станций подземки. До 1 ноября можно привиться бесплатно.

352360.jpeg
Фото: REX

Можно ли сегодня говорить о начале эпидемии гриппа? На этот вопрос Pravda.Ru ответила пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.

"Первый подъем ОРВИ, как и всегда, начался после формирования детских коллективов. Но пока это не гриппозная этиология, пока это не вирусы гриппа. Грипп еще пока не пришел. Сейчас это различные остро-респираторные вирусные инфекции не гриппозной этиологии", - сказала Анна Брычева.

Помимо вирусов гриппа, существует еще  порядка 200 видов таких вирусов, которые менее опасны для человека, но могут явиться причиной заболевания. Поэтому в период эпидподъема нужно принимать меры так называемой неспецифической профилактики, то есть чаще мыть руки с мылом после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух, правильно питаться, то есть продуктами, которые содержат витамин С, соблюдать режим дня, бывать на свежем воздухе достаточное количество времени и одеваться по погоде.

"Вот соблюдение всех этих нехитрых правил позволит сохранить иммунитет в догрипозный период, а лучшее средство от гриппа - это вакцина" - сказала Анна Брычева в беседе с Pravda.Ru.

Подробнее о том, когда начинается эпидемическая вспышка гриппа в России, как определяют штамм этого вируса  и в какое время лучше делать прививки против гриппа, читайте в интервью, которое дала Pravda.Ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Грипп: лечение и выздоровление
Темы грипп здоровье медицина прививки Анна Брычева
Комментарии
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Здоровье
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Как выбрать авиакомпанию
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Как отстоять права
Владимир Жириновский: "Мы были первыми, потому что остальные боялись"
Читательский топ
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Нарве написали "ирландский сценарий"
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Яков Кедми о тайной жизни Белого дома и "бреде" Хиллари Клинтон
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"

Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.

Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"
Прибалтика
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Мировая кооперация
"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"

Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?

"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Выборы
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Спорт
Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом

Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.

Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Министерство обороны
Генштаб: Черноморский флот уничтожит противника еще на базах
Происшествия
Захарченко прятал на зарубежных счетах еще 21 млрд рублей
Любовь Люлько Болгария сделает попытку стать другом России Любовь Люлько Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский
Комментарии
анатолий панин За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Юрий Степанов(Google) Производственная практика: Чем обернется?
Google_113042661472508661168 За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Google_113042661472508661168 За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Syl Stall Ученые: Любители кофе отличаются крепким здоровьем
сергей попов Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Google_113042661472508661168 Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века
RussianVasya Трамп и Клинтон: Кто быстрее нажмет ядерную кнопку?
сергей попов Власти обещают Украине скорую энергонезависимость и тайные запасы газа
Татьяна Колясева Нарве написали "ирландский сценарий"
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?