Ученые: безглютеновая диета опасна

Безглютеновая диета опасная для организма. Такой вывод сделали ученые из университета Иллинойса в Чикаго (США). Дело в том, что эта диета повышает уязвимость человека к мышьяку, ртути и ряду других токсинов, говорится в статье, опубликованной в журнале Epidemiology.

Фото: Fotodom.ru/DP

Сидящие на безглютеновой диете люди питаются продуктами из злаков, очищенных от клейковины, глютеновых белков, вызывающих ряд воспалений и проблем с пищеварением у примерно 1-2% людей на Земле. Сегодня в США примерно 25% населения питается подобной диетой, так как в рекламе подобных продуктов их производители утверждают, что удаление клейковины снижает уровень воспалений и у здоровых людей и продлевает им жизнь.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", месяц диеты на хурме едва не убил жительницу Петербурга. 31-летнюю женщину, которая пыталась похудеть на одних ягодах, экстренно доставили в одну из больниц города. В желудке пострадавшей врачи обнаружили камнеобразные шары, по размеру схожие с мандаринами.

Ранее ученые выяснили, каким людям бесполезно сидеть на диете. Оказалось, что перфекционисты просто не могут долго придерживаться диеты из-за боязни провалить эксперимент, не сбросить нужное количество килограммов. Кроме того, они ставят заведомо недостижимые цели, обрекая задумку на провал изначально. Когда у такого типа людей не получается худеть, они начинали переедать.

Также большой процент тех, у кого не получается сидеть на диете, среди "одержимых" — тех, кто просто любит вкусно поесть и не привык себя ограничивать, передает Planet Today.

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