За последние десятилетия в США утроилось число умерших от наркотиков и алкоголя

Исследователи из Национального института показателей и оценки здоровья пришли к выводу, что за последние 35 лет в США в три раза увеличилось число людей, умерших от алкоголизма, передозировки наркотиков или психических расстройств.

Об этом ученые заявили в статье, опубликованной в журнале JAMA.

По мнению исследователей, эти показатели, наряду с другими причинами смерти, которые рассматриваются в их работе, говорят о том, что пришло время выработать необходимые меры, которые помогли бы нивелировать разницу в смертности между самыми благополучными и самыми неблагополучными округами Америки".

О существовании настоящей эпидемии "бытовой наркомании" говорилось и в исследовании, которое вместе с другими социологами, опубликовал в прошлом году нобелевский лауреат Ангус Дитон. По их мнению связано это с лавинным ростом популярности опиоидных обезболивающих среди врачей и жителей. Благодаря ей смертность среди некоторых групп населения Америки не упала, а выросла за последние годы.

Чуть позже ученые из университета Пенсильвании выяснили, что рост смертности и частоты злоупотреблений был характерен не только для опиоидных анальгетиков, но и для обычных антидепрессантов, изучив статистику по смертности в США с 1996 года по сегодняшний день.

В апреле 2016 года Национальная Система демографической статистики (SDS) опубликовала данные по самоубийствам за 2014 год (более ранних данных пока нет): количество самоубийств в Америке продолжает неуклонно повышаться.

За последние пятнадцать лет имеет место продолжающийся рост самоубийств, никак не связанный с конъюнктурными негативными факторами. С 1999 года количество самоубийств увеличилось на 24 процента. Такая динамика серьезно обеспокоила власти США, тем более, что причины выявить никак не удается.

Как отмечает SDS, для последних десятилетий характерна тенденция к сокращению числа самоубийств во всех более-менее развитых странах. Однако, в США все происходит наоборот. Самоубийства вошли в десятку важнейших причин смертности среди всех возрастов американцев вплоть до 75 лет.

Как писала ранее Правда.РУ Британские ученые выяснили, что употребление психотропных препаратов влечет за собой опасные побочные эффекты и может приводить к летальному исходу. Здесь нельзя не вспомнить слухи об образе жизни среднестатистического американца. Утром - антидепрессант, вечером успокоительное со снотворным.

Анализ 70 исследований самых распространенных антидепрессантов с участием 18 тысяч добровольцев показал, что наиболее уязвимы к препаратам люди до 18 лет - у несовершеннолетних появляется агрессивное поведение и повышается риск совершения суицида.

Кроме того, "эпидемия ожирения", наряду со скачком самоубийств и передозировкой наркотиками стала причиной повышения уровня смертности в Соединенных Штатах. Об этом говорят предварительные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 2015 год.