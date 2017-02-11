Особенности характера влияют на то, помогает человеку диета или нет. Это выяснили специалисты из австралийского объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).
В опросе приняли участие 55 тысяч человек, которые когда-либо боролись с лишним весом. Девять из десяти сидели на диете, больше 50% предпринимали больше шести попыток изменить свои пищевые привычки, около 20% опрошенных пробовали "садиться на диету" больше 25 раз.
Ученые решили выяснить, почему некоторым людям диета помогает, а кому-то приходится пытаться менять привычки снова и снова. Исследователи разделили всех участников опроса на пять типов. Выяснилось, что перфекционисты, которые оказались самым распространенным типом (41%), просто не смогли долго придерживаться диеты из-за боязни провалить эксперимент, не сбросить нужное количество килограммов. Кроме того, они ставили заведомо недостижимые цели, обрекая задумку на провал изначально. Когда у такого типа людей не получалось худеть, они начинали переедать.
Также большой процент тех, у кого не получается сидеть на диете, среди "одержимых" — тех, кто просто любит вкусно поесть и не привык себя ограничивать, передает Planet Today.
Напомним, ранее ученые рассказали, как диеты сводят с ума людей. Выяснилось, что у половины тех, кто жестко ограничивает рацион питания, через время развиваются нарушения психики — от неврозов до астенической или раздражительной депрессии.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", месяц диеты на хурме едва не убил жительницу Петербурга. 31-летнюю женщину, которая пыталась похудеть на одних ягодах, экстренно доставили в одну из больниц города. В желудке пострадавшей врачи обнаружили камнеобразные шары, по размеру схожие с мандаринами.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.