Ученые рассказали, каким людям бесполезно сидеть на диете

Особенности характера влияют на то, помогает человеку диета или нет. Это выяснили специалисты из австралийского объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Фото: Fotodom.ru/DP

В опросе приняли участие 55 тысяч человек, которые когда-либо боролись с лишним весом. Девять из десяти сидели на диете, больше 50% предпринимали больше шести попыток изменить свои пищевые привычки, около 20% опрошенных пробовали "садиться на диету" больше 25 раз.

Ученые решили выяснить, почему некоторым людям диета помогает, а кому-то приходится пытаться менять привычки снова и снова. Исследователи разделили всех участников опроса на пять типов. Выяснилось, что перфекционисты, которые оказались самым распространенным типом (41%), просто не смогли долго придерживаться диеты из-за боязни провалить эксперимент, не сбросить нужное количество килограммов. Кроме того, они ставили заведомо недостижимые цели, обрекая задумку на провал изначально. Когда у такого типа людей не получалось худеть, они начинали переедать.

Также большой процент тех, у кого не получается сидеть на диете, среди "одержимых" — тех, кто просто любит вкусно поесть и не привык себя ограничивать, передает Planet Today.

Напомним, ранее ученые рассказали, как диеты сводят с ума людей. Выяснилось, что у половины тех, кто жестко ограничивает рацион питания, через время развиваются нарушения психики — от неврозов до астенической или раздражительной депрессии.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", месяц диеты на хурме едва не убил жительницу Петербурга. 31-летнюю женщину, которая пыталась похудеть на одних ягодах, экстренно доставили в одну из больниц города. В желудке пострадавшей врачи обнаружили камнеобразные шары, по размеру схожие с мандаринами.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!