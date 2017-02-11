Стало известно, как пол ребенка влияет на иммунитет при беременности

Ученым удалось установить, как пол будущего ребенка влияет на иммунитет мамы. Исследование провели специалисты Медицинского центра Векснера, который находится при университете Огайо.

Обследование прошли 80 беременных. За их состоянием наблюдали медики. Узнав пол ребенка, врачи устанавливали определенный иммунный маркер. С помощью маркера определяли образование иммунных веществ — цитотоксинов. Результаты данных исследований опубликовались в американском журнале Brain.

Оказалось, что организмы вынашивающих девочек женщин более агрессивны к воздействию извне микроорганизмов. Выделяется множество иммунных веществ, вследствие чего возникает стрессовая ситуация. Именно поэтому иммунитет женщин, которые вынашивают девочек, более слабый.

Недавно медики назвали возраст, в котором легче всего проходят роды. По их словам, чем старше женщина, тем больше на беременность и здоровье ребенка могут повлиять перенесенные ею заболевания, поэтому лучше рожать с 20-22 до 35-37 лет.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", ученые рассказали, что многодетные папы и мамы больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это установили специалисты Европейского общества кардиологов. Речь идет об ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердия и аритмии.

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