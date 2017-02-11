Медики рассказали, чем опасен стресс для мужчин

Стало известно, почему стресс смертельно опасен для мужчин. Группа ученых из Кембриджского Университета в Англии провела масштабные исследования, после которых пришла к интересному выводу.

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Специалисты обнаружили связь между стрессами и раком. Исследования пока не завершены, но уже понятно, что если мужчина нервничает длительное время, у него повышается риск онкологических заболеваний, передает ФАН.

При этом ученые уверяют, что такая зависимость не проявляется у женщин, несмотря на то что стрессы, которые они испытывают чаще, чем мужчины, также отрицательно влияют на женское здоровье.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об открытии американских психологов. Они рассказали, что любой стресс можно перенести с прямой спиной. Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) выяснили, что простое изменение позы, в которой человек сидит, способно помочь в преодолении депрессии.

Недавно ученые объяснили, почему бактерии щадят женщин и представляют опасность для мужчин. Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне считают, что женщины более выгодны для патогенов в качестве переносчиков, чем мужчины. Поэтому патогены эволюционировали таким образом, чтобы позволить женщинам жить дольше, чем мужчинам.

Иначе говоря, перед вирусами не стоит задача навредить женскому организму: он хочет передаться от матери к ребенку. А если женщина серьезно заболеет, распространяться дальше патоген не сможет.

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