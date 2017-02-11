Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Медики рассказали, чем опасен стресс для мужчин

Здоровье

Стало известно, почему стресс смертельно опасен для мужчин. Группа ученых из Кембриджского Университета в Англии провела масштабные исследования, после которых пришла к интересному выводу.

359392.jpeg
Фото: REX

Специалисты обнаружили связь между стрессами и раком. Исследования пока не завершены, но уже понятно, что если мужчина нервничает длительное время, у него повышается риск онкологических заболеваний, передает ФАН.

При этом ученые уверяют, что такая зависимость не проявляется у женщин, несмотря на то что стрессы, которые они испытывают чаще, чем мужчины, также отрицательно влияют на женское здоровье.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об открытии американских психологов. Они рассказали, что любой стресс можно перенести с прямой спиной. Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) выяснили, что простое изменение позы, в которой человек сидит, способно помочь в преодолении депрессии.

Недавно ученые объяснили, почему бактерии щадят женщин и представляют опасность для мужчин. Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне считают, что женщины более выгодны для патогенов в качестве переносчиков, чем мужчины. Поэтому патогены эволюционировали таким образом, чтобы позволить женщинам жить дольше, чем мужчинам.

Иначе говоря, перед вирусами не стоит задача навредить женскому организму: он хочет передаться от матери к ребенку. А если женщина серьезно заболеет, распространяться дальше патоген не сможет.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Как победить стресс? Советы психолога
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
Личность в культуре
Переводчик из США: "Пушкин — в моих генах"
Мир
ТТП без США теряет смысл
Изобретения
Контрацептив для мужчин: обезьяны уже проверили
Читательский топ
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Ученые сделали удивительное открытие в джунглях Амазонки. Видео
Экс-глава украинской разведки рассказал о масштабной спецоперации против России
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Наука и техника
Ученые сделали удивительное открытие в джунглях Амазонки. Видео
Мир
Экс-глава украинской разведки рассказал о масштабной спецоперации против России
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса

Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Общество
Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Игорь Буккер Контрацептив для мужчин: обезьяны уже проверили Игорь Буккер Олег Артюков Майдан невозможности: почему в России не будет революции Олег Артюков Дмитрий Нерсесов "Талибан" поможет в борьбе против ИГИЛ Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Виктор Сел МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
GalaSurovegina Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
GalaSurovegina Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Виктор Сел Из Украины началась рассылка гитлеровского Mein Kampf
счастливчик здоровый Голливудский актер пожаловался на преследования "Иисуса Христа"
Никола Коваль Лия Ахеджакова о наводчице Савченко: "Героям слава! Мне очень стыдно..."
счастливчик здоровый Валентинки с Гитлером вызвали скандал в США
Ведена МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
Oleg Shustov Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Саныч Сан Порошенко похвастался новым украинским оружием
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?