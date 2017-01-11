Учёные из Университета Айовы (США) смогли показать, каким образом витамин С, введённый внутривенно в больших количествах, убивает раковые клетки. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком. Соответствующая статья опубликована в журнале Redox Biology.
Если здоровые клетки содержат много каталазы и поэтому легко разлагают потенциально смертельно опасный пероксид водорода на безвредные воду и кислород, у больных этого фермента мало. Поэтому молекулы пероксида не выводятся из клеток опухоли, постепенно убивая их. Соседние обычные клетки при этом не страдают.
Ранее, в ходе экспериментов на мышах та же научная группа показала, что введение витамина С внутривенно эффективно убивает раковые клетки. Пытаться сделать то же самое с помощью таблеток бесполезно — в пищеварительном тракте значительная часть витамина разрушается и не может по кровотоку достигнуть опухоли, передает "Лайф".
Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".
Она рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами. Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли".
А на днях ученые нашли еще одну причину рака — татуировки. Биологи провели исследование 21 вида самых распространенных типов чернил и выяснили, что 13 из них содержат опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологии. Кроме того, ученые не исключают наличие вредных элементов и в других чернилах, которые не были исследованы.
Ранее сотрудники Университета Калифорнии пришли к выводу, что так называемая "чёрная хна", используемая для нанесения на кожу временных татуировок, также не безопасна для здоровья.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.