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Источник Правда.Ру

Ученые: Витамин С убивает раковые клетки

Здоровье

Учёные из Университета Айовы (США) смогли показать, каким образом витамин С, введённый внутривенно в больших количествах, убивает раковые клетки. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком. Соответствующая статья опубликована в журнале Redox Biology.

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источник Pravda.Ru

Если здоровые клетки содержат много каталазы и поэтому легко разлагают потенциально смертельно опасный пероксид водорода на безвредные воду и кислород, у больных этого фермента мало. Поэтому молекулы пероксида не выводятся из клеток опухоли, постепенно убивая их. Соседние обычные клетки при этом не страдают.

Ранее, в ходе экспериментов на мышах та же научная группа показала, что введение витамина С внутривенно эффективно убивает раковые клетки. Пытаться сделать то же самое с помощью таблеток бесполезно — в пищеварительном тракте значительная часть витамина разрушается и не может по кровотоку достигнуть опухоли, передает "Лайф".

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".

Она рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами. Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли".

А на днях ученые нашли еще одну причину рака — татуировки. Биологи провели исследование 21 вида самых распространенных типов чернил и выяснили, что 13 из них содержат опасные канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологии. Кроме того, ученые не исключают наличие вредных элементов и в других чернилах, которые не были исследованы.

Ранее сотрудники Университета Калифорнии пришли к выводу, что так называемая "чёрная хна", используемая для нанесения на кожу временных татуировок, также не безопасна для здоровья.

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